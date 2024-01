Borja Iglesias se despide: "El futuro nos dirá cuándo volveremos a encontrarnos"

La cesión del delantero gallego Borja Iglesias al Bayer Leverkusen ya es oficial. El Betis y el club alemán anunciaron la operación en la tarde del pasado sábado, apenas unos minutos antes de que el conjunto verdiblanco obtuviera los tres puntos frente al Mallorca en Son Moix.

El ariete verdiblanco recala cedido en las filas del equipo alemán a cambio de 1,5 millones y con una opción de compra de 8 millones de euros, por lo que el Bayer tendrá en verano la oportunidad de hacerse con sus servicios definitivamente si así lo decide. Borja Iglesias viajó el pasado viernes hacia tierras alemanas y el sábado presenció en las gradas del BayArena el encuentro liguero entre Bayer Leverkusen y Borussia Mönchengladbach que se saldó con empate a cero.

"Nuestros caminos se separan"

En estas cuatro temporadas y media, el experimentado delantero se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición del Betis. Pese a su irregular rendimiento durante largos tramos, el Panda ha realizado temporadas realmente diferenciales con la elástica verdiblanca. Mismamente, en 2021 fue una de las principales causas de la primera clasificación europea con Pellegrini y en 2022 se convirtió en pieza indispensable para alzar la Copa del Rey en La Cartuja, final en la que el santiagués abrió el marcador con un remate de cabeza. Borja ha anotado en el Betis 52 goles en 181 partidos, varios de ellos fundamentales en los logros del equipo heliopolitano.

Por ahora nuestros caminos se separan, el futuro nos dirá cuándo volveremos a encontrarnos. Porque estoy seguro que sea cuando sea nos volveremos a ver. Porque el Betis se ha convertido en parte de mí. Os quiero y os respeto para siempre. Nos vemos pronto ✨💚 pic.twitter.com/7xqNPPrEEy — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) January 27, 2024

Muchos béticos han compartido en redes sociales su cariño y agradecimiento a Borja después de tantos años defendiendo el escudo verdiblanco. Como era de esperar, el gallego respondió a estas muestras de afecto mediante un breve texto en su cuenta de Twitter: "Por ahora nuestros caminos se separan, el futuro nos dirá cuándo volveremos a encontrarnos. Porque estoy seguro que sea cuando sea nos volveremos a ver. Porque el Betis se ha convertido en parte de mí. Os quiero y os respeto para siempre. Nos vemos pronto", publicó el atacante.

Su amigo Aitor Ruibal se despide

Aitor, compañero y uno de los mejores amigos del Panda, también ha compartido en sus redes sus sensaciones después de la marcha de Borja: "Querido amigo, qué difícil resulta pensar que la rutina de nuestro día a día ya no será la misma de estos cuatro años 'juntos'. Me has regalado algo muy valioso que, en nuestra profesión, lejos de nuestros seres queridos, cuesta mucho encontrar", ha redactado el catalán.

A continuación, Ruibal ha agradecido el trato del punta santiagués: "Gracias por tu amistad, tu cariño, tu amabilidad y los infinitos valores que te caracterizan. Te deseo toda la suerte del mundo. Gracias por tanto. Te vamos a echar de menos pero esto que tenemos será para siempre. Te quiero", ha confesado al lateral en un emotivo mensaje.