De un Johnny más que notable a la intimidación de Fekir a falta de su mejor versión

Nueva demostración de solvencia de la escuadra verdiblanca para conquistar un triunfo a pesar de las dificultades que tenía Pellegrini para presentar una alineación capacitada para derrotar al Mallorca. Pero lo hizo, vaya si lo hizo.

Johnny | Buena carta de presentación del medio centro para la Liga

La preocupación, lógica, que existía en el Betis por la lesión de Guido Rodríguez y por la dificultad para sustituir a un futbolista como el argentino se rebajó varios puntos con el rendimiento del recién llegado en Son Moix. El estadounidense, de nacimiento, y brasileño en el resto, hizo un excelente partido a la hora de hacerle las coberturas a todos sus compañeros. Siempre estuvo en el sitio para frenar al Mallorca y tuvo una notable actuación. No es Guido, pero sí vale como pivote defensivo.

Sokratis | Pareció que había más de un Sokratis alguna vez

Fue curiosa una jugada de ataque del Mallorca en la segunda mitad. Sokratis sacaba con contumacia el balón y lo despejaba una y otra vez. El griego ha crecido muchísimo desde que debutara con los verdiblancos y está consiguiendo que los suyos no echen de menos a Chadi durante la ausencia del marroquí. Sabe taparse y también es intuitivo a la hora de ir al corte.

Fekir | No tiene el tono físico, pero intimida siempre a los rivales

Está claro que el francés aún no está en el tono físico necesario para volver a ser el líder del Betis, pero necesita jugar partidos poco a poco para volver a serlo. En Palma de Mallorca fue evidente que aún le falta, pero sí hay una cosa que se ve con claridad y es que los rivales tampoco están a gusto cuando él está enfrente. Siempre temen que pueda protagonizar una genialidad y tienen razón.

Visus | Se tragó un marrón y lo sacó con brillantez

No era fácil la papeleta para el joven central del filial verdiblanco cuando Pezzella tuvo que dejar el campo por el golpe que recibió en un salto en el pómulo, pero estuvo más que solvente. Tener enfrente a Larin, primero, y, sobre todo, a Muriqi después es un reto complicado para un zaguero y Visus no sólo no tuvo ningún error sino que les ganó los duelos directos más de una vez.