La inyección de confianza para Borja Iglesias en ese toque de espuela a la red

Triunfo de mérito del Betis en el arranque europeo de los verdiblancos al verse obligados a remontar un cero a dos por parte del Celtic a la media hora de juego. Pero la escuadra de Pellegrini no se descompuso y ni siquiera tuvo que cambiar de marcha para ir limando las distancias y ponerse por delante en el arranque del segundo periodo.

Borja Iglesias | El excelso toque de Canales colaboró, pero le dijo el sitio y esa espuela...

No es extraño que festejara el gol con la rabia que lo hizo, es un futbolista que siente y padece y era una manera de echar fuera el sufrimiento de cuando no le salen las cosas. Pero es un pedazo de delantero centro y no hay más que ver cómo le dice el sitio a Canales para que se la ponga con su zurda y va ahí para meter esa espuela sutil.

Claudio Bravo | Sería muy injusto no tenerlo en cuenta pese a los tres goles recibidos

Encajar tres goles como local no es el mejor bagaje para un portero, pero en el descargo del chileno conviene resaltar que dos de ellos fueron en remates a bocajarro y otro en un penalti. Todo lo más se le puede achacar que no saliera en el tercero y que cometiera la pena máxima del segundo. Pero sería tan injusto con la parada que le hizo a Jota para evitar el cero a tres y la trascendencia que tuvo...

Juanmi | Es increíble su relación con el gol, siempre en el sitio justo

Es uno de esos futbolistas que no pueden ser catalogados como delanteros puros, por su físico, y tampoco es extremo ni mediapunta, pero tiene una relación tan íntima con el gol que se convierte en un jugador que suma muchísimo en una plantilla. Un balón lo empujó y en el segundo tanto fue intuición total y calidad en el golpeo.

Miranda | Si mejora en la tarea defensiva, llegará muy lejos

Es lateral izquierdo y eso lo obliga, indudablemente, a mejorar muchísimo en la principal faceta para un defensa, que es proteger a su portero, pero tiene tanto potencial en el aspecto ofensivo y en su relación con el gol, que cabe adivinarle un futuro espléndido. Llega y define como si fuera un excelente delantero.