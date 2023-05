Claudio Bravo seguirá en el Betis una temporada más

El portero del Betis Claudio Bravo continuará una temporada más, la 2023-24, en las filas del conjunto verdiblanco, después de haber alcanzado el número de partidos estipulado en su contrato para renovar una campaña más de forma automática.

En lo que va de temporada, a falta de los dos últimos partidos de Liga, Bravo ha disputado entre todas las competiciones (Liga, Europa League, Copa y Supercopa) un total de 19 encuentros, con 20 goles encajados y 6 porterías a cero. Esto le ha valido para alargar una campaña más su vínculo con el conjunto de Heliópolis, en donde se encuentra muy a gusto.

El propio Bravo, en una entrevista en BioBioChile, ha confirmado su continuidad en el Betis: "Era algo que teníamos conversado ya desde el año pasado cuando firmamos la extensión del contrato. Dentro del anexo también está la posibilidad de extenderlo vía los logros deportivos que básicamente hemos llegado a eso, a cumplir un determinado número de encuentros que me significan poder defender un año más".

"Llegué a una etapa de mi vida donde he cumplido un muchos retos, sueños y desafíos. Ahora estoy más centrado en lo que es disfrutar mi vida, me siento un privilegiado. Eso me ha llevado a tener una carrera longeva: el saber aprovechar mis oportunidades para que no fuera un paseo corto y sí algo extenso fuera del país", agregó.

La continuidad de Bravo está bien vista por Manuel Pellegrini, quien recientemente resaltaba el liderazgo del portero dentro del vestuario verdiblanco. "Yo creo que Claudio, que termina ahora su contrato, vamos a ver su continuidad. Creo que ha hecho méritos para continuar, no solamente dentro del campo sino también fuera del campo. Yo creo que es un líder importante y ojalá continuara con nosotros. El tiempo dirá cuántos años", comentó el entrenador en una entrevista con el compañero chileno Keno Trotamundos.