Europa, hábitat natural del Betis con Pellegrini

Tercera temporada de Manuel Pellegrini al frente del Betis y tercera clasificación para jugar competición europea. La decimocuarta de su historia y la tercera consecutiva, logro conseguido por primera vez. El objetivo del ejercicio está conseguido. De momento la Conference League está en el bolsillo asegurada y todavía hay que sellar la plaza en Liga Europa, algo que estaba en la mano frente al Getafe (0-1) y se dejó escapar por una inesperada derrota.

Fue la decimosegunda del curso en la Liga. Una más (con dos partidos todavía por jugar) que en las dos campañas anteriores en las que el conjunto verdiblanco cerró el ejercicio con once tropiezos. Con un juego menos vistoso, el equipo hispalense ha parecido por momentos más sólido atrás, aunque las expulsiones lo han condicionado en demasiadas ocasiones las posibilidades de sacar un resultado mejor.

Sea como fuere, hay que poner en valor el logro cosechado con una plantilla más corta y con la ausencia obligada de Fekir por lesión desde la jornada 23. Con un grupo seguramente de menos calidad y con la marcha de Álex Moreno, que si era importante en defensa era pieza básica en el ataque verdiblanco, el Betis de Pellegrini volverá a jugar en Europa un año más. Todas y cada una de las clasificaciones han sido logradas de manera distinta, pero hay que ponerlas siempre en el justo valor de un club que apenas ha podido realizar movimientos de entradas en verano por la incómoda situación económica en la que LaLiga aprieta con el límite salarial.

Esta campaña acumula ya 12 derrotas, una más que en la 2020-21 y en la 2021-22, con 11

En la 2020-21 el Betis logró 17 triunfos, 10 empates y 11 derrotas para acabar con 61 puntos tras una gran segunda vuelta. De hecho, al final de la primera vuelta era décimo, acumulando nueve derrotas en 17 encuentros. En los últimos 17 sólo tropezó dos veces, para agarrar la sexta plaza en la jornada 25 y no soltarla más, a excepción de la jornada 34 (tras empatar con el Valladolid), que bajó al séptimo lugar. 50 goles a favor y otros tantos en contra le permitieron lograr una inesperada clasificación para disputar competición continental en el primer ejercicio con Pellegrini al mando. "De ser séptimo lo habría calificado como gran temporada, porque era algo que nadie se esperaba. Pero no nos conformamos y seguimos peleando por la Liga Europa, por lo que al final es una campaña sensacional", dijo entonces el técnico chileno, que ya entonces avisaba con lo que ha sido su cruz al frente del Betis: "No hubo forma de potenciar la plantilla para hablar de que el objetivo era Europa, de ahí que conseguirlo, aunque nos planteamos ese objetivo que era irreal al principio del campeonato, es un éxito".

Un éxito inesperado que ha convertido en rutina. En la 2021-22 el Betis dio un paso adelante en esa filosofía de "mejorar temporada a temporada" en la que en este curso se ha dado un paso atrás. Subió un escalón con la conquista de la Copa del Rey y en la Liga dio otro paso adelante, quinto, con 19 victorias (dos más), ocho igualadas y once derrotas. El de ese curso fue un Betis brillante, muy ofensivo y que cerró la campaña con 62 tantos a favor y 40 en contra. La clave, ir a por cada partido desde el inicio con un juego muy vertical, que no directo, rápido y con los delanteros tocados por una varita. Se fue hasta los 65 puntos y ya coqueteó con los puestos de Champions, en los que se mantuvo hasta la jornada 26. Desde la 27 hasta el final del campeonato no se movió de la quinta plaza.

Y en la 2022-23 llegó la tercera clasificación para Europa. De momento la Conference League, aunque el reto es sellar de nuevo el billete para la Liga Europa y, de una vez, romper el techo de cristal de octavos de final.

En el éxito de este curso cabe destacar el logro con las ausencias de Fekir y Álex Moreno

Van 36 jornadas y el balance es de 16 victorias, ocho empates y 12 derrotas. Ya no podrá alcanzar las 19 de la temporada anterior y cuenta ya con una derrota más. En el partido del domingo en Gerona (19:00) tiene la ocasión de amarrar el pase para la segunda competición continental. Dijo Pellegrini al principio del ejercicio que la idea era dar un paso más adelante, seguir mejorando, y por momentos lo logró. Se mantuvo en puestos Champions desde la primera hasta la decimosexta jornada, pero acabó acusando la pérdida de dos referentes como Fekir y Álex Moreno. Pese a ello, no se ha caído de puestos europeos en toda la temporada y sólo en la jornada 20 fue séptimo tras perder contra el Celta por 3-4.

Esa regularidad, el no caerse nunca del todo pese a la ristra de expulsiones y sobreponerse a las ausencias de los futbolistas anteriormente citados le ha permitido al Betis de Pellegrini celebrar una nueva clasificación europea para asentar al equipo en la élite y permitir al club mantener ese crecimiento sostenido de los últimos años. Todavía quedan dos jornadas para mejorar esos números, pues suma 56 puntos, 43 goles a favor y 39 en contra. Menos que las campañas anteriores los anotados y, de momento, mejorando el registro de 40 de la campaña anterior, aunque con dos citas todavía por delante antes de echar el cierre a la temporada.