Cordón: "La nueva ciudad deportiva va a ser una bomba de relojería, un crecimiento exponencial"

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, en una entrevista en Radio Marca Sevilla, ha mostrado su satisfacción por el proyecto de la nueva ciudad deportiva que va a llevar a cabo el Betis para el crecimiento del club.

Ciudad deportiva nueva

"Estoy ilusionado con la nueva ciudad deportiva. Si con dos campos de fútbol se ha logrado lo que se ha conseguido, con tantos jugadores en la élite... No quiero ni pensar cuando tengamos ocho, diez o doce campos. Para mí va a ser una bomba de relojería. Si logramos mantener al Betis con esta forma y trabajamos en la sombra, y hacemos esta gran ciudad deportiva, en cuatro o cinco años puede ser increíble, un crecimiento exponencial muy grande. Puede ser el Betis un referente importante en España y en Europa".

Cantera apuesta constante

"Los clubes pueden sacar provecho y beneficios con jugadores de la propia cantera a la hora de venderlos. Eso tiene que ser un modelo esté quien esté. Con la nueva ciudad deportiva la apuesta por formar jugadores tiene que ser importantísima. Formar buenos jugadores y formar buenos técnicos. El Betis tiene que ser una universidad del fútbol. Al gigante lo hemos despertado, pero el gigante tiene que caminar y luego tiene que correr".

El reto para Cordón, fichar sin dinero

"Esto es un trabajo en grupo. Los que estamos trabajando somos muchos. Esto es una estructura. Al Betis, podemos contar en tres ventanas, han venido 12 jugadores y los datos económicos dicen que nos hemos gastado 3,5 millones de euros. Eso tenemos a día de hoy, no es una buena gestión económica, pero lo que hay que mirar es que tenemos un equipo que van todos a muerte. Tenemos un gran grupo. El club, la idea es que siga creciendo. Estamos poniendo las bases para que esto no sea flor de un día. El club tiene que seguir creciendo en economía y en mentalidad, forma, filosofía... Crecer en valores importantes que son los que marcan el camino".

Teclas tocadas

"Me está costando mucho hacer entender a todo el mundo, aficionados y directivos, en general, que todo el mundo valora a los directores deportivos por los fichajes. Pero todo depende de una capacidad económica. Si hay dinero, fichajes caros. Pero cuando no tienes dinero te tienes que adaptar. Creo que lo más fácil de un director deportivo es fichar jugadores. Hoy día con las tecnologías que hay todo el mundo conoces cómo juegan los jugadores y equipo. Se ven partidos, hay base de datos. El que tenga un poco de buen ojo y dinero lo va a hacer bien. La línea de una dirección deportiva va mucho más allá. Hay que adaptarse a esto. Un director deportivo lo que más tiene que cuidar es todo lo que está alrededor de los jugadores para que todo funcione como algo espectacular, que cada pieza encaje. Hay que ser un gestor humano, eso es lo más difícil. Eso la gente no lo valora pero cuánto vale hacer un grupo. Eso es lo que más vale. Cuando tienes a los jugadores cogidos por el aspecto personal es donde sacas el mayor rendimiento posible. Al final un club tiene que dar un método, una filosofía".