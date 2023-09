El Betis Deportivo gana al Mar Menor con un sello propio (3-0)

Tres goles y la expulsión de un rival reflejaron la clara superioridad del Betis Deportivo ante un Mar Menor que aguantó once contra once, pero que no pudo aguantar el empuje local cuando la expulsión de Morros lo dejó en inferioridad numérica. Ya venía dominando el conjunto verdiblanco antes, pero al golpe de la expulsión le siguió el tanto de Asanne, que abría la lata casi si dejar que el rival se recompusiera mostrando a su equipo el camino de la victoria.

Assane, Busto y Enrique Fernández salieron de inicio, pese a estar en el banquillo de Montjuïc el sábado pro la noche con el primer equipo. Son piezas fundamentales para el técnico Alberto González y así lo demostraron desde el inicio en un partido en el que filial buscó desde el comienzo la portería contraria.

Dominaban los verdiblancos, pero sin crear claras ocasiones. El gol rondaba el área visitante, pero todo cambio en el minuto 38 cuando Morros vio la segunda amarilla por una dura entrada en campo contraria. Innecesaria falta, pero justa expulsión.

Con el Mar Menor tratando de recomponerse en el campo, no tardó ni dos minutos el Betis en adelantarse en el marcador. Fue clave no permitir al rival encerrarse atrás para que llegaran los nervios por marcar en los heliopolitanos. La jugada nació por la derecha, con Assane de interior y aprovechando una pares con Pablo Busto en el pico derecho del área y su disparo tocó en un defensa que imposibilitó al meta del conjunto murciano detener el disparo.

No se había terminado de festejar el tanto en la grada del campo principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol cuando Sorroche hizo el 2-0. Otro pase interior por la derecha de Pablo Busto llegó a línea de fondo. La fe de Manu Morillo hizo el resto, porque aprovechó el resbalón del capitán Cifu para hacerse con la pelota, levantar la cabeza y ver a Sorroche solo para que solo tuviese que empujar el balón.

Lo más difícil estaba hecho. El encuentro estaba encarrilado y el Betis se limitó a controlar el ritmo del encuentro y el control del juego para no permitir ninguna ocasión del Mar Menor. Assane pudo hacer el doblete con un buen cabezazo en un córner que el portero tocó lo justo para mandar el balón al larguero, pero el guardameta Iván Martínez no pudo hacer nada con el Sorrochazo de turno. Control con la izquierda y misil con la derecha a la escuadra para sellar con el 3-0 una valiosa victoria con sello propio: el de un Betis Deportivo que quiere ser siempre dominador.