El Betis Deportivo tiene dignidad (3-2)

El Betis Deportivo sumó la segunda victoria seguida, esta vez ante el Alcoyano, otro aspirante al play off de ascenso. Un doblete de Baena, ese delantero que se ha inventado Pablo del Pino, y otro tanto de Yassin Fekir fueron suficientes para batir al equipo de Alcoy, que reaccionó en la recta final del partido, pero que se fue derrotado de la ciudad deportiva como hace una semana el Andorra. Tiene dignidad el equipo verdiblanco, que supo sufrir al final para sumar tres nuevos puntos, que hacen que esté acabando con un sabor más dulce esta temporada tan complicada.

El conjunto verdiblanco se adelantó en el marcado pasada la media hora de partido gracias a Baena, que de nuevo actuó como delantero, una posición en la que lo ha colocado ahora Pablo del Pino y que está dando sus frutos. Un pase de Moha habilitó a Baena, que no desperdició la ocasión de poner por delante al filial.

Con todo, el Alcoyano también acumuló ocasiones, tanto en el inicio del encuentro, cuando Marc Vidal evitó el tanto de Mourad con un gran despeje, como justo antes del intermedio, en una acción de Dani Vega.

Pero el filial está en racha. Y nada más iniciarse el segundo tiempo, Yassin Fekir ampliaba la ventaja para los verdiblancos, tras superar a José Juan con su remate. No se quedaría ahí el Betis Deportivo, que de nuevo por medio de Baena, con una gran definición ante el veterano meta del Alcoyano tras marcharse en velocidad, colocaba el 3-0.

Pero el Alcoyano, que quiere disputar el play off de ascenso no se dio por vencido, y Andy acortó distancias al superar a Marc Vidal en el mano a mano. A falta de cinco minutos del final, Juana, a pase de Toni Abad, le daría emoción a la recta final del partido, pero el marcador ya no se movió y el Betis Deportivo suma tres nuevos puntos.