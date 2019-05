La despedida de la plantilla del Betis a Setién

La destitución de Quique Setién al frente del Betis fue la gran noticia ayer en el club verdiblanco por encima del triunfo en el Bernabéu, y tras conocerse la misma, muchos jugadores expresaron su opinión a modo de despedida sobre la estancia del preparador cántabro en Heliópolis.

Fue el caso, en primer lugar, de Joaquín, que mandó un mensaje en sus redes sociales: "Sólo tengo palabras de agradecimiento. Gracias por todo míster. Te echaré de menos en los rondos. Suerte amigo". Mientras, en zona mixta, Marc Bartra expresó sus sensaciones sobre la salida del técnico santanderino: "La verdad es que desde el primer día he sentido la confianza de Setién, pero el fútbol no sabes lo que te depara… Hay que respetar todas las opiniones. Yo le estoy agradecido siempre a este cuerpo técnico, desde el primer día, por el trato que ha tenido hacia mí".

Solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias por todo Míster. Te echaré de menos en los rondos @QSetien. Suerte amigo 🤗 https://t.co/3iklQlk6kZ — Joaquín Sánchez (@joaquinarte) 19 de mayo de 2019

"El balance es que empezamos bien, en la Liga y en la Copa, y en la Liga Europa… sacamos buena nota, pero luego hemos suspendido en enero, febrero… No hemos estado, por lo que sea. La élite es así. Cuando no estás, te vas fuera. Pero me quedo con los momentos buenos y quiero ser optimista para la temporada que viene", añadió Bartra resumiendo la temporada.

"Mi más sincero agradecimiento por todo, Quique Setién,eder Sarabia, Fran y Joan Pascua. Me habéis hecho crecer como futbolista y persona. Y por eso, me quedo con todo lo bueno que nos habéis dado esta temporada. ¡Muchísima suerte porque os la merecéis!", expresó también Canales en sus redes sociales.

Mi más sincero agradecimiento por todo, @QSetien, @edersa10, #Fran y @jpascuaibarrola. Me habéis hecho crecer como futbolista y persona. Y por eso, me quedo con todo lo bueno que nos habéis dado esta temporada. Muchísima suerte porque os la merecéis! pic.twitter.com/i2qiSqCqou — Sergio Canales (@SergioCanales) 19 de mayo de 2019

Otro futbolista del Betis que pasó por zona mixta fue Loren, que mostró su punto de vista acerca del curso realizado por los verdiblancos y la suya a nivel personal: "Ha sido una buena forma de terminar la temporada. La afición y el equipo se merecían una victoria así. No ha sido la temporada que esperaba y eso todo el mundo lo sabe. He intentado ayudar al equipo en un sistema que quizás los delanteros no salimos beneficiados".

Por último, Jesé reflexionaba en beIN SPORTS sobre lo ocurrido en la segunda vuelta: "El equipo que llega a meterse en Europa es el que tiene más constancia, los que son defensivamente buenos, son detalles que a nosotros se nos han escapado. No basta sólo con jugar bien al fútbol, sino ganar. Al final el que llega a Europa es el que gana".