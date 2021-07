Diego Lainez sigue dando pasos hacia delante. Si en este 2021 ya había exhibido su crecimiento con el Betis, el verano le está sirviendo para tomar altura con la selección mexicana. Criticado en tiempos recientes por parte de la prensa y los aficionados de su país, que le achacaron haber dado el salto demasiado pronto a Europa, Lainez se está ganando la confianza incluso del seleccionador, Gerardo Martino.

"En todas las participaciones que él ha tenido me parece que su estabilidad en Betis ha contribuido en que se transforme en un jugador muy confiable y muy desequilibrante. Hoy una vez más lo ha hecho, lo demostró en el Final Four, en los partidos amistosos", aseguró el seleccionador mexicano, después de que Diego Lainez, con el dorsal 10 a la espalda brillase en la victoria ante Panamá. "En algún momento hemos hablado de que Diego no solamente es el futuro de la selección mexicana, sino también es el presente y está peleando con buenas armas por ganarse un lugar definitivo, así que estamos muy contentos con él", añadió el técnico argentino, que ha quedado encantado con el rendimiento del verdiblanco.

Las crónicas del partido reflejan ese salto que ha dado Diego Lainez, que ahora se erige como el líder de la selección mexicana para los Juegos Olímpicos. En su estreno con el combinado sub 23 que estará en Tokio –no participó en el Preolímpico por estar con el Betis ni tampoco en la concentración realizada en Marbella al participar con la absoluta en la Liga de Naciones de la Concacaf–, Lainez incluso se estrenó como goleador. A los 20 minutos Luis Romo le puso un pase largo al espacio para que el bético exhibiera su velocidad, se plantase ante el meta panameño y lo superase con un remate cruzado en el mano a mano. Fue una gran definición para abrir el marcador.

"Cerré de muy buena manera la temporada con el Betis, después hice las cosas bien y ahora me toca seguir. Estoy muy tranquilo, eso me ha ayudado. Estoy perfecto con la familia, con el apoyo que nunca ha faltado y eso es una motivación muy grande para mí", afirmó el propio Lainez nada más terminar el encuentro ante Panamá.

Y en Tokio, el joven mexicano querrá refrendar ese paso adelante que comenzó con el Betis en el inicio de 2021 y que ha continuado este verano en su doble participación con el combinado azteca. En el club verdiblanco, y a pesar de que la presencia en los Juegos lo deje fuera de buena parte de la pretemporada, se tiene mucha confianza en Diego Lainez, una apuesta de futuro que ya también empieza a ser de presente.