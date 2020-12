Las diez claves de la alternativa verdiblanca 'Es posible otro Betis'

La cita del próximo 21 de diciembre se antoja fundamental para el futuro del Betis, y poco a poco se van conociendo más detalles sobre Es posible otro Betis, la alternativa conformada por accionistas de referencia, con la figura de Lorenzo Serra Ferrer entre ellos, que buscan un cambio de rumbo en la entidad de Heliópolis.

Una visión distinta a la que tienen los actuales rectores y en base a tres pilares importantes: recuperar le senda deportiva adecuada, evitar una ampliación de capital ante la situación económica actual y que el bético recupere su orgullo y el feeling con su club. Esto puede resaltarse en forma de diez claves, tras las apariciones de tres miembros del recién creado grupo que ayer comparecieron en diferentes medios de comunicación, como fueron los casos de Lorenzo Serra Ferrer, Rafael Salas y Joaquín Caro Ledesma.

1. Recuperar el alma

Desde Es Posible otro Betis han dejado claro que un aspecto clave pasa por recuperar la conexión con el bético, con el aficionado de a pie que no está contento ni identificado con su club. Así lo expresó Lorenzo Serra Ferrer en La Jugada de Canal Sur: "El económico es uno de los grandes problemas, pero hay que recuperar el feeling con el beticismo. Si pensamos que el Betis es sólo dedicarse a la parte de negocio y económica están equivocados. Por el poco y largo tiempo que he participado en el Betis, esto va más allá. Y después está la fortaleza del equipo, que representa al beticismo. El Betis atraviesa un momento complicado deportivo y social por el agotamiento que tiene el aficionado, el beticismo en general, y lo económico. Vienen tiempos difíciles y complicados para mantener una ambición de cara a recuperar la grandeza que el Betis necesita".

2. Fútbol y Betis

En este punto, Serra Ferrer dejó muy claro que el Betis que tiene en mente tiene que volver a recuperar su esplendor y que trabajará para ello si vuelve al club: "Pretendo ayudar en lo que pueda para intentar que al Betis lo respeten dentro y fuera del terreno de juego. Aparte de recuperar el esplendor a nivel futbolístico en la manera de competir y lograr los resultados. Esto no es una varita mágica, aquí hace falta conocimiento futbolístico, conocer lo que es el Betis. Y lo que representa el beticismo en el club, los jugadores también tienen que saberlo. Hay que empezar por esto. Después hay que ver lo que se puede hacer, pero no tenemos la intención de dar codazos ni insultar ni provocar crispación. Esto va de gestionar un sentimiento, que no es tan fácil, y llegarle a la fibra al beticismo de una manera clara y apasionada, sin engañarle y sin mentirle, que el beticismo esté feliz y se sienta orgulloso de lo que podamos hacer".

3. Regeneración

Desde Es posible otro Betis entienden que el proyecto de Ahora Betis Ahora está agotado y se necesita un cambio de rumbo. "El Betis da señales de agotamiento preocupante y la situación la debemos de apoyar y hacer todo lo posible para superarla”, comentó Serra. "Si con el presupuesto mayor de la historia quedamos el 15 es que se ha fracasado. Ángel Haro lo ha reconocido públicamente", expresó Joaquín Caro Ledesma en Cope Sevilla.

4. El primer equipo

Desde Es Posible otro Betis destacan el papel del resto de secciones del Betis, pero tienen claro que la prioridad siempre tiene que ser el primer equipo de fútbol: "Cualquier proyecto tiene que pivotar siempre en torno al primer equipo", dijo Rafael Salas en Radio Marca Sevilla. "No tengo una varita mágica, no convivo con ellos, conozco al cuerpo técnico pero harían bien en equilibrar esta plantilla. Necesita retoques para que esté más sólida y haya competitividad para que todo el mundo cuando salte al campo esté bien mentalizado", señaló Serra, quien respeta al máximo a Antonio Cordón y Manuel Pellegrini: "Yo creo que ahora las dos personas son profesionales y se merecen un respeto. Y después si estamos dentro por voluntad de los béticos tendríamos que hablar, cambiar impresiones y veríamos después la toma de decisiones. Ahora mismo sería grosero decir que haría esto o aquello con Cordón o Manuel. Ni se me pasa por la cabeza eso ahora mismo".

5. Crecimiento

El crecimiento deportivo es punto clave para esta alternativa, y en este sentido fue muy claro Lorenzo Serra Ferrer, que replicó las recientes palabras de José Miguel López Catalán: "Él dice que yo no era un director deportivo a nivel profesional. Podría empezar diciendo que cuando a mí se me propone destituirme como director deportivo él me explicó otra versión, él quería dirigir el club de otra manera. Él dice cosas que no cumple. El que tomaba las decisiones era Josemi y no hace falta decir cuál ha sido el resultado deportivo o el nivel de revalorización de la plantilla. Miente, no dice la verdad. Mis años de profesional los he desarrollado en el Betis, cualquier bético sabe los momentos que pasamos y esto no quiere decir que yo sea mejor que Antonio Cordón, no quiero hacer comparaciones, pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. Josemi miente y esto esta feo... Con la perspectiva del tiempo siento vergüenza que un vicepresidente del Betis se atreva a entregar esos folios a un profesional". "Hay un director deportivo que es Antonio Cordón. Serra me da igual el cargo que ocupe, tendrá la última palabra en la parcela deportiva. De momento Serra está viniendo como accionista que presta el uno por ciento", dijo Salas. "En todas las etapas en las que ha estado Lorenzo nos ha ido bien y ojalá vuelva y nos vaya bien de nuevo", manifestó Caro Ledesma.

6. Situación económica

Desde Es posible otro Betis han dejado claro que la situación económica no es buena y así lo han manifestado sus miembros. "Vemos una ampliación de capital a la vuelta de la esquina. No hay más que renegociar sueldos con futbolistas o vender. Si la ampliación de capital se lleva a cabo y desembolsan lo que no hagan los pequeños accionistas pasarán en vez de un 10 a un 18 o 20 por ciento cada uno. Prácticamente el control total del club", señaló Salas. "Creo que vamos a una ampliación de capital y es preocupante que los béticos tengan que rascarse otra vez el bolsillo. Nuestro trabajo es tratar de evitarlo porque he visto los números", indicó Caro Ledesma.

7. Respuesta al bético

Muchos béticos se preguntan por qué han dado el paso ahora y la respuesta desde la plataforma es clara. "Creo que podemos ganar. Pero más que ganar lo importante es dar la cara. Había béticos preocupados y había que dar la cara, aunque perdamos. Creo que podemos ganar, pero si no ganamos al menos que los béticos vean que hemos dado la cara", dijo Caro Ledesma. "Llega el momento en el que es imposible quedarse quieto o callado cuando ve lo que está pasando. Ha ido a bastante peor, es un desastre. El que no lo vea es necio o ciego. El proyecto está completamente agotado. No existe, es lo que nos lleva para a actuar juntos a un grupo de accionistas", indicó Salas.

8. El futuro presidente

En este sentido, Serra Ferrer dejó claro que donde más a gusto se siente es en el área deportiva: "Pues lo que pienso es que yo no me atrevería a ser presiente del Betis. Me asusta de alguna manera esta responsabilidad. Así que no es porque no me gustaría, es por la tremenda responsabilidad que eso conlleva. Creo que puedo aportar en el área deportiva, tanto en el profesional como en el formativo". Caro Ledesma también habló al respecto de este tema: "Hay una lista de consejeros y el nuevo consejo elegirá al presidente. No hay un presidente establecido. Nosotros nos unimos en un grupo y no nos preocupan los cargos, sino las personas".

9. Sin personalismos

En este punto, Serra Ferrer se manifestó de forma contundente: "Esto no va de personalismos. El que se crea imprescindible en el Betis es que no sabe nada lo que significa el Betis". "No excluyo a nadie, creo que deben estar todas las sensibilidades reflejadas. La paz social, que todos estuviéramos unidos, es importante", dijo Caro Ledesma.

10. El pequeño accionista

Desde esta plataforma entienden que el accionista minoritario va a jugar un papel fundamental en la junta. "Tanto un grupo como el otro parten un poco de similitud en cuanto al poderío accionarial y aquí yo creo que por primera vez los béticos de a pie y humildes son los que van a decidir", manifestó Serra.