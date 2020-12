Serra: "El que tomaba las decisiones era Catalán y no hace falta decir cuál ha sido el resultado deportivo"

Lorenzo Serra Ferrer, de a alternativa Es posible otro Betis, ha repasado en La Jugada de Canal Sur Radio diferentes aspectos de la actualidad del Betis y ha sido claro a la hora de replicar diferentes cuestiones sobre la figura de José Miguel López Catalán, quien recientemente señaló que el balear no era un director deportivo profesional.

¿Se sentiría cómodo trabajando al lado de Catalán?

"Lo primero de todo es aceptar lo que decida el beticismo. Tanto un grupo como el otro parten un poco de similitud en cuanto al poderío accionarial y aquí yo creo que por primera vez los béticos de a pie y humildes son los que van a decidir. Si ellos deciden que nos tenemos que juntar… Otra cosa es a nivel individual, que yo respete pero no me integre por una serie de cuestiones en las que no han sido posible unificar criterios. Él dice que yo no era un director deportivo a nivel profesional. Podría empezar diciendo que cuando a mí se me propone destituirme como director deportivo él me explicó otra versión, él quería dirigir el club de otra manera. Él dice cosas que no cumple. El que tomaba las decisiones era Josemi y no hace falta decir cuál ha sido el resultado deportivo o el nivel de revalorización de la plantilla. Miente, no dice la verdad. Mis años de profesional los he desarrollado en el Betis, cualquier bético sabe los momentos que pasamos y esto no quiere decir que yo sea mejor que Antonio Cordón, no quiero hacer comparaciones, pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. Josemi miente y esto esta feo".

¿Se sintió usted utilizado por HyC?

"Tendrían que contestar ellos, pero sí que es verdad que las maneras y formas o el estilo en el que me dijeron las cosas no puede existir. Soy una persona que sigo identificada con el beticismo, pero al final no terminó bien las maneras y el estilo y lo que propusieron porque era un disparate enorme. Ahora nos encontramos en otra situación. Vengo a apoyar a este grupo, a asesorar en lo deportivo y a ayudar".

¿Formaría parte de un Consejo con Catalán?

"Yo lo primero que digo es que es difícil que entre en un consejo. He estado toda mi vida en el terreno de juego y en el Betis hubo un momento que no había una idea de una dirección deportiva reforzada y hacía de entrenador o director deportivo, como con Lopera, y esto creo que es necesario haberlo pasado para tomar decisiones y no tener dudas".

Control accionarial de HyC

"El accionariado el que está dentro de club lo controla mucho mejor. Aquí Haro y Catalán tienen un veinte por ciento. Hay otra parte unida a Haro y Catalán que puede ser bastante significativa e importante y después están las peñas, que ellos tienen resortes para controlarlas o convencer que es mejor que estén en su proyecto. Yo creo que este grupo va a aglutinar un número de acciones parecido o superior al que ellos dos puedan tener y después está el tema del accionista más modesto, pero que tiene mucha importancia. Esto va de gestionar un sentimiento, que no es tan fácil, y llegarle a la fibra al beticismo de una manera clara y apasionada, sin engañarle y sin mentirle, que el beticismo esté feliz y se sienta orgulloso de lo que podamos hacer. Si ahora los béticos deciden que ellos tienen que continuar, este grupo tiene que continuar donde corresponda. El Betis va a salir beneficiado, el Betis necesita de una voz crítica constructiva para corregir o apuntalar algunas cuestiones que en estos momentos están en entredicho".

¿Por qué no desvela el contenido de los folios?

"Por el bien del Betis no debo hacerlo. Con la perspectiva del tiempo siento vergüenza que un vicepresidente del Betis se atreva a entregar esos folios a un profesional".