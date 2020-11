La relación entre José Miguel López Catalán y Lorenzo Serra Ferrer quedó muy deteriorada, lo que acabó provocando la salida del balear. El vicepresidente del Betis ha lanzado un nuevo dardo hacia la figura de Serra, a la vez que ha defendido la elección de Antonio Cordón como nuevo director general deportivo.

"No quiero hablar de Lorenzo. Para una persona ser un profesional hay que haber ejercido en un puesto durante muchos años. Tú mismo te puedes responder. El Betis necesitaba uno de los mejores del mundo como es Antonio Cordón. Le hacemos seguimiento y le damos apoyo, pero con su profesionalidad toma las decisiones en el área deportiva. El año pasado no pudo ser, reforzamos el área deportiva con un proceso de scouting, estuvo Alexis de coordinador, el entrenador fue elegido por Lorenzo como todo el mundo sabe. No funcionó. Ahora vamos a seguir nuestro modelo, con un director deportivo, un entrenador, y nosotros apoyando y supervisando. Estamos bastantes contentos de eso", ha indicado el vicepresidente en Canal Sur Radio, que ha justificado el cambio en el área deportiva: "Entendemos que es fundamental tener en el club un director deportivo profesional como es Antonio Cordón. Estamos muy contentos de que esté en el club, ha desempeñado ese puesto a un nivel altísimo muchos años. Cuando tomamos la decisión de ofrecer a Lorenzo que se quedara como vicepresidente deportivo era porque necesitábnamos un director deportivo profesional".

López Catalán, además, ha justificado las decisiones deportivas tomadas el pasado verano, que pasaron por mantener a la plantilla. "Estamos muy satisfechos de la decisión estratégica de este mercado de verano, ha sido promovida pro el entrenador y la dirección deportiva. La decisión ha sido no vender, están contentos con la plantilla y le ven potencial. El entrenador está convencido de que le puede poner arriba. Cordón está al día del mercado del fútbol, era un verano complicado a la hora de fichar y vender. El bético debe valorar el nivel de la plantilla, no hemos hecho como otros clubes que se han descapitalizado vendiendo jugadores. El fútbol está en una crisis económica extraordinaria, van a faltar 400 millones de euros, hay 17 clubes con problemas", ha asegurado el vicepresidente, que ha reconocido que necesitan aumentar los ingresos: "Estamos siempre anticipándonos a esos problemas, hemos demostrado ser ambiciosos pero responsables Sin deshacernos de activos importante, vamos a cumplir en todas nuestras responsabilidades. Hay un movimiento en LaLiga de buscar una solución sectorial. Ahora mismo estamos haciendo un esfuerzo importantísimo. Seguiremos trabajando para que entren más ingresos y alcanzar cotas deportivas. No vamos a cubrirnos vendiendo jugadores para sufrir en la Liga. Si hacemos una buena temporada como esperamos, con vistas al próximo mercado, habrá posibilidades de salidas de jugadores, en principio vamos en esa línea. No está encima de la mesa la ampliación de capital, a día de hoy".