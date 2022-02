Édgar: "Disfrutamos y debemos seguir así"

El centrocampista del Betis Édgar ha indicado este domingo, tras la victoria de su equipo ante el Levante, que el beticismo "está disfrutando cada día" que les ve jugar y que tienen que "seguir partido a partido" en la misma línea.

El futbolista catalán, autor de tercero de los goles de su equipo, destacó que se encuentran muy bien desde principios de año y que ofrecen un buen nivel además de estar vivo en tres competiciones.

"Desde el principio del año hemos estado bien. Todo el mundo se siente importante, hemos participado todos. Esa creo que es la clave, estar vivos en tres competiciones y estar haciendo el juego que estamos haciendo", analizó.

Preguntado sobre la calidad de su compañero Nabil Fekir, autor de dos de los tantos béticos, explicó que marca la diferencia al igual que el resto de delanteros del equipo.

"Está claro que los jugadores de esta calidad marcan diferencias y Nabil lo está haciendo cada día como el resto de jugadores de ataque que tenemos. Muchas veces he dicho que lo importante es que no nos metan goles porque arriba con la calidad que tenemos, siempre llegan", consideró Édgar quien valoró lo que está consiguiendo el cuadro del chileno Manuel Pellegrini.

"No es fácil jugar cada tres días, venir del desgaste que hemos hecho en el partido de Copa el miércoles y hacer el partido que hemos hecho", comentó Édgar, quien añadió que estaba también contento por su gol porque "tenía ganas" de estrenar su cuenta. "He estado cerca alguna vez y no había llegado, y bueno, por suerte ha llegado y hemos podido ganar", apostilló.