Más vitamina para la Copa

La final de la Copa del Rey se acerca, pero antes de esa gran cita tiene el Betis esta noche otra muy importante de cara a sus aspiraciones de seguir luchando de lleno por jugar Liga de Campeones el curso venidero.

Pellegrini ya dejó claro en la previa del partido ante los ilicitanos que quiere escuchar la musiquita de la Champions y que no será hasta mañana cuando se centre en el compromiso frente al Valencia. Un mensaje claro del chileno, cuya ambición pasa por lograr el título copero y quedar cuarto en la Liga, tal como piensa un vestuario verdiblanco que busca hacer bueno esta noche el punto conseguido el pasado viernes ante la Real Sociedad para seguir metiendo presión al resto de rivales directos. Un grupo de jugadores con hambre que tienen puestos los cinco sentidos en intentar vencer al Elche para poder recibir más vitamina para la final de Copa.

Abastraerse de la final de Copa, pese a ser complicado, será el primer paso del Betis para sumar tres puntos ante el conjunto ilicitano

Pellegrini no elige entre ganar la Copa y jugar la Champions –qué recuerda ese discurso al de Lorenzo Serra Ferrer en 2005– y aparca, pese a que cuesta abstraerse, la histórica cita del sábado, pensando sólo en doblegar hoy a un rival que tras ganar el pasado fin de semana al Mallorca está con algo menos de ansiedad dentro de esa necesidad de sumar puntos para lograr la salvación. Y para buscar la victoria, el entrenador del equipo heliopolitano, ante la proximidad de la final copera, podría realizar algunos cambios en el once con respecto al que dispuso ante el cuadro donostiarra. Así, en la portería Claudio Bravo podría dejar su sitio a Rui Silva, con una defensa que estaría compuesta por Sabaly, Pezzella, Víctor Ruiz y Miranda. Paul, con opciones de dar descanso a Guido, y Guardado estarían en el doble pivote, con una línea de tres por delante con muchas alternativas para el Ingeniero. Canales y Fekir sí podrían volver a repetir en el once, con Joaquín, Tello, Ruibal y Juanmi con opciones para poder jugar en alguno de esos tres puestos. Arriba, Willian José sería la referencia.

Una victoria de los verdiblancos metería presión a los rivales directos por jugar la Liga de Campeones la próxima temporada

El Betis tendrá delante a un Elche que busca alcanzar cuanto antes el objetivo de la salvación y confía en que el momento actual, después de la victoria ante el cuadro bermellón, puede ser ideal para doblegar al conjunto de Pellegrini. Y de cara al posible once inicial en el Benito Villamarín, Francisco mantiene las ausencias por lesión de sus dos principales referentes ofensivos, Lucas Boyé y Guido Carrillo. A estas dos bajas tan importantes se le suma la del centrocampista Omar Mascarell, que cumplirá un partido de castigo por acumulación de cartulinas amarillas.

Los de Pellegrini no deben fiarse de un rival que de la mano de Francisco ha mejorado bastante, siendo un equipo bien trabajado

La principal novedad será la vuelta del lateral diestro Helibelton Palacios tras haberse perdido el último partido por sanción. Por otro lado, queda la duda en el Elche si jugará con una línea de cuatro atrás o con tres centrales, aunque se esperan algunas rotaciones. Así, la vuelta de Helibelton Palacios y de Marcone, éste como recambio de Mascarell en la medular, pueden ser las principales novedades, mientras que Kike Pérez y Pere Milla pelean por ser el que juegue en la mediapunta acompañando a Ezequiel Ponce, que sería el hombre más adelantado.

El equipo bético cuenta con mimbres para jugar con la máxima intensidad en pos de seguir siendo el equipo fiable de casi todo el campeonato

Así se presenta un partido en el que el Betis deberá mostrar intensidad en su juego y aprovechar las ocasiones que tenga arriba para doblegar a un rival que con Francisco viene mostrando una cara bastante buena, siendo un equipo bien trabajado. Y no le faltarán a los hombres de Pellegrini el apoyo de una afición que responderá con casi cincuenta mil espectadores para apoyarles en esta cita y darles más vitamina para la Copa.