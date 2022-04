Pellegrini sobre los árbitros: "Son una serie de excusas que ensucian la Liga"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al duelo con el Elche, en la que ha analizado la situación de su equipo en la Liga y con una final de Copa cuatro días después. Además, el preparador bético se ha referido a los arbitrajes. "Son una serie de excusas que ensucian la Liga", ha indicado el chileno, que ha mostrado su confianza en la honestidad de los colegiados.

Semana especial

"Es un semana muy importante, tenemos la posibilidad de seguir en la Liga los puestos avanzados, permiten seguir en Europa, y terminarla con la final de la copa. Todo el mundo está concentrado y motivado".

Jugar el martes

"Lo ideal es tener la semana libre para preparar el partido, en el fútbol profesional casi que no existen, están acostumbrados a jugar, lo bueno es que son cuatro díaas. Los jugadores vana estar disponible y preparados, aunque sería mejor tener la semana completa".

Elegir

"Yo prefiero ganar al Elche mañana en casa, sumar tres puntos, seguir peleando por los 15 puntos A partir del miércoles centrarnos en la Copa, es otra vía para llegar a Europa, otra vía para ganar un título. No comparo las cosas"

Alineación

"Mañana están el cuerpo técnico y el plantel pensando sólo en el Elche, vamos a hacer el mejor equipo para intentar ganar. Ellos están peleando por zonas complicadas, en principio, no hemos repetido un once completo, sin estar cerca de una final. Mañana veremos cuál es le mejor equipo para ganarle al Elche".

"Lo que nos ha permitido llegar hasta aquí haber usado el plantel completo, todos han sido partícipes de lo hecho hasta ahora. Estamos a tres puntos del segundo, quedan 18 por jugarse, son conscientes de la importancia del martes. Nadie está pensando en el sábado. Lo ideal era una semana, como no se puede, hay que concentrados en el martes”

Arbitrajes

"Es un tema difícil, se ha progresado muchísimo, hay un árbitro que es el encargado de sacar el partido con los menores errores posibles. Antes no se podían corregir con el Var, ahora está que corrige cantidad de cosas, como fueras de juego, manos... Luego están los criterios del árbitros, siempre tiene que haber un criterio. Ayer por ejemplo vio la mano de Vinicius, fue al VAR y lo confirmó, el criterio del árbitro es el que tiene que imperar. Su única misión es equivocarse lo menos posible. Yo critiqué que el día del Rayo, en la jugada de Álex Moreno no fuera al VAR. El árbitro tiene que ir a mirarla, estar al 100% seguro de que no se equivoca y que sea él el que tome la decisión final. En final de temporada, cada uno dice que tiene los árbitros en contra, son una serie de excusas que ensucian la Liga. Los jugadores gritan mucho, los árbitros deben estar tranquilos, apoyarse en el VAR para equivocarse lo menos posible, pero el que manda es el árbitro".

Mano de Vinicius

"No doy mi opinión, el árbitro la cobró, fue al VAR y para su criterio lo fue, es el del árbitro el que tiene que mandar. En todos los partidos hay 6-7 acciones conflictivas, hay un árbitro, me opongo a cuestionar la honestidad. Todos nos equivocamos, los errores son normales como para ensuciar la Liga o decir que nos están perjudicando".

Valencia

“La ventaja de los dos equipos es el rendimiento individual de ese día del partido, viene de un trabajo colectivo que le da confianza al jugador. Cada partido es distinto, no sé qué pretende el Valencia, me preocupa que mejoremos el nivel, no caer en el juego sucio de las semanas antes, el fair play es muy importante".

Hablar de la Copa

"No se ha tomado ninguna medida, los jugadores están concentrados en el partido, saben de la importancia que tiene el Elche, aunque se ve en la ciudad la importancia de la final. En la Liga hay que estar mirando por algo, el equipo ha hecho un esfuerzo importante para estar peleando por clasificarnos para Europa. Hay un partido cuatro días antes y tenemos que intentar ganarlo".

Champions

"Estamos con tres puntos menos, en seis partidos es una ventaja, pero quedan partidos importantes para todos. Hay que estar concentrados en sacar los tres puntos en Elche, luego veremos los resultados de los demás. Hay una serie de encuentros, que si mantenemos el nivel, que es lo más importante, ojalá vayamos a estar peleando hasta el final".

¿Rival el Sevilla?

"El Sevilla, el Atlético y el Barcelona, la Real Sociedad, son los cuatro. Son ocho untos de ventaja con el Villarreal. Todos los que estamos en esa situación en la tabla vamos a ser rivales entre nosotros”

Elche

"Ha cambiado de técnico durante la temporada, una serie de derrotas, por distintos motivos hizo cambio de sistema, con línea de cinco, ofensivamente tiene jugadores importantes, va a ser un rival complicado en casa".