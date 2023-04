Más puntos y menos dudas

Semana de autocrítica en el Betis después de la derrota encajada ante el Cádiz y el desquiciamiento mostrado tras la expulsión de Canales.

Los verdiblancos deben aparcar las cuestiones arbitrales y centrarse únicamente en mejorar su fútbol, un juego con poco ritmo ni intensidad y, sobre todo, generar más de cara a portería. A la falta de eficacia de los delanteros actuales se le une la ausencia de ocasiones claras, en comparación con otros momentos de la temporada, de ahí que recuperar el olfato goleador será una de las principales tareas para los de Heliópolis en pos de tener más opciones de ganar al Espanyol, lo que les permitiría mantener viva la llama de la ilusión de poder acabar entre los cuatro primeros o, al menos, en Europa League.

Por tanto, reencontrarse con su fútbol debe ser el primer paso del Betis ante los blanquiazules de cara a volver a la senda de la victoria, además de dar un paso adelante en el aspecto físico, otro apartado negativo que se vio en la cita ante los amarillos. En cuanto al posible once inicial, Pellegrini tiene las bajas de Sabaly, Pezzella, Víctor Ruiz y Nabil Fekir, todos en la enfermería; mientras que Canales y Ruibal no jugarán por sanción. Así, todo hace indicar que Rui Silva estará en la portería con una defensa por delante compuesta por Montoya, Luiz Felipe, Édgar y Miranda. En el doble pivote estarán Guido Rodríguez y, muy probablemente, Guardado, después de la floja actuación de William Carvalho el pasado domingo. Luiz Henrique, Rodri y Ayoze formarían la línea de tres por detrás de Borja Iglesias, sin obviar la posibilidad de que Juanmi pueda salir de inicio por el tinerfeño y éste pase a actuar en el lugar del Panda como hombres más adelantados.

El Betis tendrá delante a un Espanyol que llega a Heliópolis tras cinco derrotas seguidas y con el objetivo de salir de los puestos de descenso. Al conjunto perico no le queda otra que empezar a sumar puntos cuanto antes si no quiere complicarse más su situación en la tabla –ocupa puestos de descenso–, por lo que no tendrá el Betis en ningún momento que confiarse por el mal momento de un rival que busca un cambio de rumbo tras la llegada al banquillo de Luis García. Pese al revés sufrido ante el Athletic (1-2) en el estreno del que fuera jugador blanquiazul, los espanyolistas buscan acabar en Heliópolis con esa mala dinámica y para ello intentarán mostrar más fortaleza defensiva, pues son el tercer equipo más goleado de Primera División (46). Mientras, en ataque cuentan con jugadores de bastante calidad, como Sergi Darder y Joselu.

Las bajas en el equipo blanquiazul son el central Calero, el lateral derecho Óscar Gil y el centrocampista Aleix Vidal. Además, el lateral izquierdo Brian Oliván sigue lesionado y no podrá participar en este encuentro. Por ello, Luis García tendrá que realizar algunos cambios en el once después de una semana intensa de trabajo.

Así se presenta esta cita en el Villamarín, donde el Betis, con el calor de su gente, intentará volver a la senda de la victoria. Un triunfo que sirva para seguir metiendo presión a la Real Sociedad y al Villarreal en la lucha por los puestos europeos, pues un mal resultado sería otra inyección de dudas e incertidumbre.