Pellegrini: "No nos quejamos de las expulsiones, pero si no estamos más arriba es por la cantidad de partidos que jugamos con uno menos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del encuentro de este sábado ante el Espanyol.

Espanyol

"Espero un partido muy difícil como son todas en Liga. En estas últimas fechas los equipos de abajo tienen que hacer el doble de esfuerzo para salir de esa situación. Tiene buenos jugadores y vendrán a hacer un partido complicado. Espero un Betis con la claridad necesaria para poder superarlo".

Ausencias

"Bajas tenemos a Sabaly, que sigue con su recuperación; los dos centrales, Pezzella y Víctor Ruiz, que tampoco están en condiciones de jugar, más Aitor y Canales, suspendidos. Ésas son las bajas".

Tranquilidad

"Con el Cádiz había que dividir el partido en dos partes. Un equipo que defiende muy bien. Sólo crearon una ocasión y nosotros también antes de la expulsión. Las expulsiones desvirtúan el partido. Tenemos que tomar eso como experiencia. Hacía tiempo que no nos pasaba eso de desquiciaros por una expulsión. Nos debe servir para intentar sumar mañana los tres puntos".

Montoya

"Viene entrenando muy bien desde hace muchas semanas. Si no ha jugad más es porque tuvo problemas al comienzo de la temporada, y después Aitor y Sabaly tuvieron un rendimiento alto. Estaba entrenando bien, tengo la confianza en que si juega mañana va a responder".

Las expulsiones

"Es extraño, no somos un equipo que nos dediquemos a hacer faltas. Cuatro de las expulsiones son por ser último hombre. Creo que en acciones tan decisivas, no sólo para el Betis, es un poco una obligación ir a revisarlas. El VAR tiene que ser un elemento de ayuda al árbitro y no de desconfianza. Es muy difícil arbitrar. En ese aspecto los árbitros deben tener más tranquilidad. No nos estamos quejando de las expulsiones, pero creo si no estamos más arriba es por la cantidad de partidos que jugamos con un hombre menos".

Canales

"A Sergio le veo bien. Tiene la madurez suficiente y es capitán. Sabe que se equivocó, pero eso es pasado. A ver qué pasa con la cautelar. Él está tranquilo, sin problema".

Cambio de entrenador en el Espanyol

"Coincido en ese aspecto, en la mitad de campo para arriba tiene buenos jugadores. Son muchas las cosas que tienen que unirse para que un equipo haga una buena temporada. A lo mejor no están en la situación que ellos esperaban. Quedan 30 puntos. Queda mucho y el Espanyol sabrá cómo afrontar estas fechas".

Falta de gol en los últimos partidos

"Siempre es preocupante. Mientras más equilibrado seamos como equipo, mejor. En el aspecto ofensivo llevamos menos goles. No hemos creado muchas ocasiones de gol en los últimos partidos. Es un tema del que buscamos soluciones en cuanto a nombres. El funcionamiento del equipo es siempre con la misma intención de buscar la portería rival. Es un bache espontáneo, nuestro delanteros ojalá recuperen la racha goleadora pronto".

Juan Cruz

"Venía recuperándose de una lesión reincidente. Ya jugó un rato con el filial en el último partido. Mañana estará en la lista de citados y el domingo jugará otra vez con el filial".

Juanmi

"Estamos evaluando siempre a todos los jugadores durante la semana. Juanmi ha entrado antes o después en los partidos. Buscamos, en base a una mecánica y a los rendimientos individuales, mejorar. Juanmi es una carta importante para nosotros".

Mala fortuna

"Siempre creo que la fortuna es difícil de evaluarla. Creo que tuvimos mala fortuna en partidos contra Barcelona y Osasuna, debimos haber pasado, pero caímos en penaltis. La temporada la define la capacidad del equipo, no la fortuna. El rendimiento del equipo está basado en rendimientos altos de jugadores y en el funcionamiento del equipo. Para mí, los rendimientos individuales son importantísimos".

Sanción al Barcelona como vía para la Champions

"Ya sea Champions o a la Europa League, tenemos que tratar de ganar al Espanyol. Sumar puntos y ver hasta dónde nos alcanzó. Lo otro son especulaciones y ganas de lograrlo, pero hay que mostrar en el campo que estamos preparados".