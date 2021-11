Fekir y la roja en Leverkusen: "Me arrepiento de lo que hice; tengo una buena relación con Joaquín"

Otro tema que Nabil Fekir ha tratado tiene que ver con su expulsión en el encuentro ante el Bayer Leverkusen, cosa que no le gustó a Joaquín, como expresó el capitán verdiblanco en público. Sin embargo, el galo ha dejado claro que tiene una buena relación con el portuense.

Expulsión en Alemania

"Estoy bien. Claro que no tuve una buena reacción, pero hay cosas que en el campo no se controlan, tengo que aprender de esas cosas".

Relación con Joaquín tras la roja en Alemania

"Normal, tiene mucha experiencia. Creo que no ha gustado ese gesto mío, pero esas cosas pueden pasar en el campo. Tengo una buena relación con Joaquín. Sí, me arrepiento de lo que hice, pero esas cosas no se controlan en el campo. He reaccionado mal y tengo que aprender de eso".

¿Siente poca protección de los árbitros?

"Para mí, como digo siempre, es mi juego. Entiendo que a veces los rivales se enfadan, pero yo voy a seguir igual, no voy cambiar mi juego".