El fichaje de Nabil Fekir por el Betis ha sido una de las grandes incorporaciones del verano y LaLiga le ha realizado un entrevista al francés, en la que analiza cómo se gestó su llegada al equipo verdiblanco, repasa el inicio liguero y apunta al objetivo de la temporada.

"LaLiga es uno de los mejores campeonatos del mundo y venir aquí era de las cosas que quería desde el primer momento. He podido cumplir ese reto", asegura Fekir, que apostó por el Betis tras quedar convencido en las primeras conversaciones con el club: "Tuve una reunión con los dirigentes que fue muy bien, me explicaron el proyecto, que querían estar en lo alto de la tabla e ir a Europa también. Eso me gustó y no dudé ni un segundo. El objetivo es estar bien en el campo, estar centrados y tener la posibilidad de jugar por los puestos altos, de volver a Europa, tenemos un grupo de calidad. Hay que ser ambiciosos, todos lo somos y queremos jugar al más alto nivel, que es Europa y vamos a hacer todo por conseguirlo".

Sobre su adaptación al equipo, Fekir agradece el apoyo recibido. "Todos me han acogido, los jugadores, el staff, todos han hecho lo posible para que esté bien y se agradecen esos esfuerzos para que me sienta bien", dice el zurdo, que antepone el colectivo a su rendimiento personal: "Me siento muy bien, estoy contento aquí. Lo importante no es el plano individual, somos un equipo y lo importante es que vaya bien. Yo voy a hacer el máximo por este club".

Aunque el comienzo del campeonato no ha sido el esperado, Fekir espera que el equipo reaccione pronto. "Podemos mejorar en todo, es el inicio de la temporada, espero que encontremos los automatismos y tengamos un buen ánimo. No dudo de la manera que entrenamos y sé que hay calidad. Espero que la máquina vaya lanzada pronto", indicó el francés, que desveló lo que le exige Rubi: "Me pide que juegue liberado, trabajamos mucho la táctica, es un nuevo entrenador, pero todo va bien. Estamos trabajando bien y eso es importante. En Lyon tenía mucha libertad, pero llevaba mucho tiempo, necesitaba nuevos retos. He venido con un traspaso alto, el estilo se basa en el juego de posición, intentamos hacer daño al rival y utilizamos los espacios con Borja arriba. Tenemos un gran centro del campo también".

También se mostró contento el atacante con su adaptación a Sevilla. "Es una ciudad tranquila, hay muchos fans, es un placer ver que hay tanta gente rodeando al club. Me gusta mucho, pero me parece muy bien, hace más calor que en Francia, pero es un placer, te pone de buen humor", comentó Fekir, a quien ya le han hablado del derbi pese a que él prefiera centrarse en lo más inmediato: "Hay que tomarse todo partido a partido, intento no pensar en ello. En esa semana ya nos prepararemos de la mejor manera para ganarlo. Como se dice en Francia, un derbi no se juega, se gana. Lo importante es jugar un buen partido y que nos lo llevemos. Ya me han explicado algo, aunque no hay nada mejor que verlo con mis propios ojos. Todavía hay muchos partidos antes".