Después de mucho tiempo con el silencio como respuesta en la caída del Betis, el presidente de la entidad verdiblanca, Ángel Haro, atendió ayer a los medios de comunicación en el tradicional almuerzo anual que los de Heliópolis realizan en la Feria. Y allí el máximo dirigente bético trató la situación de dos nombres propios, Quique Setién y Lorenzo Serra Ferrer, además de analizar la temporada que están firmando los de Heliópolis.

En cuanto a la continuidad del preparador cántabro, Haro dejó claro que será un tema que se trate una vez concluya la competición: "Haremos balance al final de la temporada, nos sentaremos las dos partes, veremos qué se ha hecho bien y qué no, y tomaremos una decisión. Entiendo que cuando el equipo no gana la cabeza visible sea el entrenador, pero hay que mantener la cabeza fría, no tiene sentido buscar culpables. Se termina la temporada, se analiza y a partir de ahí decidiremos".

El presidente bético, junto a su vicepresidente, José Miguel López Catalán, siempre han respaldado a Setién, y ayer volvió a quedar patente, mostrando Haro su satisfacción por la labor de un técnico al que gran parte de la parroquia del Benito Villamarín le ha mostrado su descontento y pedido su dimisión: "Creo que es una persona honesta que está realizando un buen trabajo, y cuando llegue el momento, hablaremos". Si el futuro de Setién en el Betis está en el aire, Haro disipó cualquier duda sobre el de Lorenzo Serra en Heliópolis: "¿Si lo veo en el club la temporada que viene? Sí, no hay motivos para lo contrario".

Afirmación contundente de Haro, que a continuación siguió hablando de la labor que viene desarrollando el vicepresidente deportivo como un miembro más de la dirección deportiva. "Estamos contentos con el trabajo que se viene realizando en la comisión deportiva. Lorenzo es una persona muy importante en la parcela deportiva del club y estamos muy contentos con su trabajo. Habrá cosas que mejorar, como todo", indicó el empresario de Villaverde del Río, que recalcó la el buen feeling que tiene con el de Sa Pobla en la comisión deportiva a la hora de tomar decisiones: "Tenemos una afinidad del 90-95% de las decisiones que se toma, en algunos aspectos en concreto podemos tener diferencias, pero en decisiones estratégicas todos vamos a una".

En cuanto al balance de lo que está siendo la campaña del Betis, Haro indicó que "la primera parte de la temporada era ilusionante. Teníamos expectativas importantes, pero desde el partido del Rennes anímicamente el equipo bajó y hemos tenido un final de temporada decepcionante". Cuestionado por la falta de autocrítica, el villaverdero manifestó lo siguiente: "La forma en la que está sintiendo el beticismo el tener posibilidades remotas de ir a Europa y lo vea como un gran problema, es señal de avance autocrítico, cuando antes pasamos por situaciones deportivas y extradeportivas penosas".

Sobre el hecho de que finalmente el Betis no vaya a Europa (se tendría quedar un carambola remota para que fuera), Haro restó importancia a nivel económico: "Cuando hablamos de proyecto, hablamos de estar asiduamente en Europa. Evidentemente hay un freno económico a nivel de ingresos, estaríamos mejor estando en competiciones europeas que no estando, pero en las cifras en las que nos movemos no es un drama. El club, para que crezca razonable, tiene que invertir lo mismo que ingrese, puede haber alguna diferencia, pero no mucho. Estar en Europa o no puede dar una diferencia de unos 15 millones, poco en función del presupuesto en el que nosotros nos movemos".