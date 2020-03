El Betis no afloja el ritmo

La incertidumbre rodea en estos momentos al fútbol español, de cara a ver cuándo y cómo se reanuda LaLiga, y en este sentido el Betis, en la figura de su director general, Federico Martínez Feria, dejó clara ayer su postura en sus medios oficiales.

"A pesar de la incertidumbre, desde el club y desde LaLiga estamos convencidos de que el campeonato lo podremos acabar este año. Tenemos contratos que cumplir. Nuestra obligación es dar cumplimiento a los contratos. Pensamos que es posible terminar, aunque obviamente va a depender del desarrollo de la pandemia. Si los organismos entienden que se dan las condiciones se podrán definir unos protocolos de manera que pudieran los jugadores entrenar y después reanudar la competición. Apretando el calendario podamos completarlo, aunque acabásemos después del 30 de junio. De hecho, se están haciendo simulaciones de calendario para acabar la temporada", manifestó el diriente bético.

LaLiga "Se están haciendo simulaciones de calendarios para poder acabar la temporada"

Además, Martínez Feria explicó también que los clubes están buscando fórmulas para que los jugadores que acaban contrato este próximo 30 de junio puedan jugar con sus respectivos equipos sin ningún problema: "En este sentido hay juristas especializados en la materia y hay muchas entidades aquí con una problemática en común para buscar una solución. Soy optimista y si se lleva la competición más allá del 30 de junio debería haber un consenso y extender el contrato hasta el final de la competición. Confío en que se busque una solución".

Por otro lado, el dirigente bético indicó que a pesar de la situación actual, el club verdiblanco tiene temas avanzados en materia de fichajes de cara a la próxima temporada: "En este sentido tengo que decir que en el Betis seguimos trabajando. Mi batería del teléfono está cada vez más debilitada. No paramos en el club. Es verdad que tenemos motores del club al ralentí, pero en el aspecto deportivo los motores están a todo lo que podemos dar. Tenemos contacto permanente entre presidente, vicepresidente y directores generales. Estamos haciendo los temas con la interlocución en diferentes instituciones, ayer (por el lunes) tuvimos una videoconferencia Ángel Haro, José Ruiz (abogado del club) y yo de comisión delegada para tratar diferentes temas. Damos prioridad a la planificación deportiva para la próxima temporada. Se ha hecho un trabajo previo de scouting durante la temporada y la secretaría técnica, coordinada por Alexis, sigue ahora trabajando a toda máquina, pues se ha aumentado el scouting por vídeo más que presencial. Estamos en la fase final, hay negociaciones avanzadas para la próxima temporada y pueden estar tranquilos nuestros aficionados. Estamos con las pilas puestas en cuestiones de fichajes".

Medidas "Confío en que se busque una solución para que los contratos se extiendan más allá del 30 de junio"

En este sentido, y continuando con la planificación para la próxima campaña, Martínez Feria dejó claro que el Betis no tendrá problemas para mantener en la plantilla a jugadores de gran caché, como por ejemplo es el caso de Fekir: "El Betis, por supuesto, no yendo a Europa puede mantener a estos jugadores. Nos caracterizamos por hacer un presupuesto con prudencia. La temporada que asistimos a la UEFA se generaron 14 millones de euros. El crecimiento y la estabilidad en cuanto a ingresos ordinarios nos permite tener estas oleadas de algún año estar con más o menos beneficio. No contemplamos dar pérdidas en la cuenta de resultados. El objetivo es mejorar la plantilla y en esto estamos trabajando, no sólo para mantenerla, sino para poder mejorarla".

Caso Fekir "El Betis, incluso sin ir a Europa, puede mantener a los jugadores que tienen un salario muy alto"

"Nosotros nos hemos caracterizado por generar plusvalías con las ventas y nuestro trabajo se está haciendo tanto para las entradas como para las salidas. No quiere decir que no tengamos a ningún jugador en el mercado, pero sí estaremos atentos a las oportunidades que puedan surgir. El no estar en Europa merma alguna capacidad de compra, pero para nada tendremos que prescindir de los jugadores que todos pensamos que pueden estar en las condiciones salariales de rango alto del club", sentenció Martínez Feria.