El Betis, en busca de fortaleza mental

La bajada de brazos del Betis en Villarreal, tras el penalti que señaló el VAR y dio lugar al 2-1, provocó una nueva goleada en contra que ha generado durante estos días previos al choque de mañana ante el Eibar una corriente de autocrítica en el vestuario verdiblanco.

Los futbolistas son conscientes de que lo sucedido en el Estadio de la Cerámica no puede volver a ocurrir y tienen claro que, como equipo, deben empezar a ser mentalmente fuertes, una cuestión que se pudo comprobar ayer en el discurso de varios de ellos.

"Hasta el minuto 70 manejamos bastante bien el partido, pero a raíz del penalti nos vinimos un poco abajo. Se lo pusimos fácil en los últimos 20 minutos. Debemos ser más fuertes mentalmente y que en el futuro no vuelva a suceder. Tenemos que ser autocríticos con lo de Villarreal para que este viernes no vuelva a pasar lo mismo", afirmó el portero Joel en Canal Sur. El meta no dudó en reconocer las cosas que hicieron mal frente al equipo que entrena Javi Calleja, confiando en que el Betis saldrá adelante y los resultados positivos acabarán llegando: "En los primeros partidos sucedieron cosas difíciles. Nos costó un pelín, somos conscientes de que tenemos que trabajar y mejorar, no hay que volverse negativos. Queda mucho por delante. Intentaremos seguir creciendo como equipo".

En la misma línea que Joel se expresó en Radio Marca Sevilla su compañero Andrés Guardado, uno de los capitanes de la plantilla que tiene muchas posibilidades de volver al once frente a los eibarreses. "Siempre, cuando se tiene una decepción, lo que quieres es que llegue el siguiente partido para borrar la imagen que se dio. La lectura es que no te puedes dejar ir después de una decisión que sientes injusta. El fútbol es eso también. De toda la vida han existido en el fútbol decisiones polémicas. Somos conscientes de lo que hicimos. Hay que ser competitivos e inteligentes hasta el final", indicó el futbolista azteca, demostrando su grado de veteranía a la hora de analizar lo sucedido ante los amarillos para que no vuelva a suceder en el futuro.

Por último, Loren, en Cope Sevilla, también mostró su deseo de que el equipo verdiblanco haya aprendido de lo que pasó en Villarreal y ante cualquier inconveniente no decaiga y mantenga un nivel alto para seguir compitiendo con la máxima intensidad: "Cuando nos penalizan con algunas acciones arbitrales que no vemos justas... Eso lo tenemos que corregir porque los árbitros son humanos y también se equivocan. Intentaremos que se vea ese mejor Betis. Tenemos muchas ganas, esperando que llegue lo antes posible. Tuvimos un tramo muy bueno de partido, se vio un Betis que tenía el balón y encerró al Villarreal, pero nos quedamos con el mal sabor de los últimos 20 minutos, ése no es el Betis, hay que corregir las faltas de concentración, aunque el penalti no nos benefició".

Esta línea autocrítica de la plantilla deberá verse reflejada en la cita ante el Eibar, para la que Rubi ya tiene a su disposición a Sidnei. El brasileño, que ya había entrenado con el grupo en los últimos días, recibió ayer el alta médica después de superar sin problemas las pruebas de control a las que fue sometido. Está ya recuperado de la lesión muscular de grado I-II de la unión miotendinosa del aductor largo de su muslo derecho que le impidió estar ante Osasuna, Levante y Villarreal.

El cántabro sufrió el martes un fuerte golpe en el tobillo y está a la espera de unas pruebas

Fekir también se entrenó ayer con normalidad en una sesión suave y no será hasta la cita preparatoria de esta tarde en el Benito Villamarín cuando el galo se pruebe con mayor intensidad de trabajo para ver si tiene opciones de llegar a tiempo a jugar frente al Eibar. La noticia negativa es Canales, que se retiró el pasado martes del entrenamiento con un fuerte golpe en el tobillo. Hoy se le realizarán pruebas para ver cómo va evolucionando, pero de momento es seria duda para medirse al conjunto de José Luis Mendilibar.