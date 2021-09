Pellegrini, con la orquesta muy afinada

"Ganar, ganar, ganar y volver a ganar, ganar y ganar...". Frase que dejó para la historia don Luis Aragonés. Palabras de un sabio recogidas por un ingeniero, Manuel Pellegrini, en la construcción de un Betis ganador.

Porque este Betis de don Manuel es una máquina de ganar, un equipo incómodo de batir para su rival y que anoche ante el Getafe dio buena muestra de su poderío. Los azulones tendrán que volver a su fútbol físico y de intensidad si quieren salir del descenso, pero eso es otro cantar, porque la realidad de la cita de ayer fue la superioridad física y técnica de los verdiblancos reflejada en tres hombres: Nabil Fekir, William Carvalho y Willian José.

El 8 del Betis está ofreciendo en este arranque de temporada un nivel altísimo, y lo más importante, de forma regular. Consigue en cada partido ser lo que es, un jugador determinante, y el público del Villamarín así se lo reconoció ayer al ser cambiado en el minuto 90. El galo intervino en la acción de los dos tantos verdiblancos y rozó el gol en tres ocasiones muy claras, pero en la primera su zapatazo, en el primer tiempo, se estrelló en la cruceta, y en las dos siguientes, con dos disparos que iban hacia dentro de la red, se topó con un gran David Soria. El mejor Fekir, por tanto, está apareciendo con un Pellegrini que sabe de su importancia en el equipo hasta el punto de que es titular siempre y lo juega casi todo.

Pero no queda ahí la mano del técnico chileno, faro y guía de este Betis ganador. Pellegrini ha conseguido que William Carvalho vuelva a ser futbolista. Sensacional encuentro el que el centrocampista luso firmó ayer. Estuvo perfecto en la presión a Timor que dio origen a la pérdida del medio centro azulón para que Fekir cogiera la pelota y la acción acabara en gol de Willian José, y dio un recital de conducciones ofensivas para romper líneas con sus cambios de ritmo.

Y qué decir de Willian José. Cuatro goles en cuatro partidos de Liga suma ya en su cuenta particular, lo que refleja el buen hacer y lo enchufado que está el brasileño. No dudó un segundo en cazar el balón con un derechazo abajo ante el que nada pudo hacer David Soria en su primer gol, y luego estuvo en el sitio correcto para hacer el segundo tras un rechace. Pero no sólo marca goles, sino también cae a la banda, sobre todo la izquierda, para generar espacios aprovechados arriba por Juanmi en una vía ofensiva más para un Betis que de haber estado más acertado en la finalización y con algo más de fortuna en los balones que se estrellaron en los palos hubiera logrado un mayor resultado. Pero al fin y al cabo este Betis gana, gana y gana. Esa bonita costumbre instalada por don Manuel. Budapest, próxima parada.