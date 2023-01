Quique Flores: "La peligrosidad del Betis consiste en que tiene buenos futbolistas"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, declaró este viernes que, tras encadenar cuatro derrotas (tres de Liga y una de Copa del Rey), "ya no valen las sensaciones" y deben ganar porque "el resultado es el detonador de la opinión" y el mayor drama en la competición para los equipos es el "pánico a quedarse descolgado".

El Getafe aún no ha celebrado un triunfo en lo que va de año. Quedó eliminado de la Copa del Rey con el Levante y cayó en Liga con el Sevilla, Espanyol y Barcelona. "Estamos con la misma ilusión de siempre. El deseo es hacer el mejor partido posible porque el equipo necesita ganar. No nos valen las sensaciones, estar cerca o competir bien. Sumamos tres partidos sin ganar y queremos competir para ganar", dijo Quique, en conferencia de prensa.

"Los jugadores me transmiten unas sensaciones en los diálogos mucho mejores que en el resto de la temporada cuando se consiguieron puntos en partidos importantes. Se encuentran muy bien y tienen sensación de continuidad, de que la pelota pasa por sus pies, tienen equilibro en los partidos, de que nos tiran menos y circulamos mejor. Son sensaciones innegables. Buscamos mejorar en todo pero sobre todo en ganar y obtener resultados finales", confesó.

El técnico del Getafe aseguró que "el tren de la Liga ha cambiado de ritmo y cuando los vagones empiezan a velocidad, que son los equipos, conviene que tu también lo cojas". "El mayor drama es el pánico a quedarse descolgado, es lo que atenaza. Hay que confiar en los jugadores. Esta plantilla es mejor de donde está pero ha pasado por situaciones muy incomodas. Ahora que parece que estamos más unidos y nos sentidos mejor es momento de encontrar un resultado que nos dé cierta normalidad", señaló.

"Yo vivo los partidos en directo y a veces me llevo sensaciones encontradas como cuando vi el primer tiempo del Espanyol, que fui duro y luego al verlo repetido vi que no estaba tan mal. La idea de la exigencia altísima me nubla en algunos momentos cuando los partidos tienen un proceso", apuntó.

"Quiero no equivocarme en las decisiones que haya que tomar. No debo anticiparme a la situación. Los partidos se ganan cuando se tienen que ganar. Ojalá seamos igual de competitivos que el rival", subrayó.

Esta jornada el Getafe recibe al Betis, sexto clasificado con 28 puntos y en plena carrera por meterse en competición europea. "La peligrosidad del Betis consiste en que tiene buenos futbolistas. Vienen de perder y estos partidos rara vez se pierden dos veces consecutivas, pero tenemos el reto de salir de las tres derrotas que llevamos. Esa racha no nos puede llevar a la desesperación interna", comentó.

"En una Liga puedes alcanzar una mala racha y hay que salir de esta cuanto antes para que los chicos confirmen las sensaciones", dijo Quique, que no quiso hablar sobre su futuro y las críticas que han empezado a surgir a raíz de la irregularidad que está mostrando el equipo.

"La mirada del entrenador tiene que ver con el entrenamiento diario, la dedicación, el tiempo, la preparación de partidos, el respeto, la educación o la trayectoria del año pasado. No manejo ese tipo de confianza. Estoy seguro que al Getafe, si es posible, le gusta no cambiar y mantener estabilidad", señaló.

"Ojalá seamos lo suficientemente convincentes y ojalá entre la pelota porque me gustaría que la gente pueda ver la mejor versión del equipo. Estamos a las puertas de hacer cosas importantes", declaró. "El resultado es el detonador de la opinión. Somos conscientes que lo que vale es ganar, la derrota apenas tiene redención y tenemos la obligación de entrenar para ganar", concluyó.