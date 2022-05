Un Betis insaciable

La mentalidad ganadora y exigente implantada en el Betis por Manuel Pellegrini desde su llegada a Heliópolis es uno de los factores clave en el crecimiento de los verdiblancos en las dos últimas temporadas.

En la primera, el técnico chileno logró la vuelta del equipo bético a Europa y en ésta, los objetivos logrados han sido mayores: un título, clasificación para la Liga Europa y la Supercopa de España y todo sin obviar el excelente fútbol desplegado en muchas fases de la actual campaña. Un éxito total al que la entidad heliopolitana quiere darle continuidad en el tiempo. Que el crecimiento actual no se estanque y no quede todo en flor de un día, como el Ingeniero ha expresado en muchas de sus comparecencias públicas. Y esa mentalidad instaurada en el Betis quedó ayer reflejada en las declaraciones de su presidente, Ángel Haro, en un acto en Sevilla de LaLiga. "La valoración de la temporada es de sobresaliente. Ha sido una campaña histórica, va a ser de las que más puntos hemos tenido. El equipo ha estado en tres competiciones, nos jugamos el quinto o sexto puesto. Hemos ganado una Copa del Rey, con lo que eso implica, pero esto no es un puerto de destino, sino de avituallamiento. Tenemos que seguir en esa línea, peleando con equipos que nos doblan o triplican el presupuesto. Hay que competir por seguir en Europa", indicó el máximo responsable bético.

Como prueba también de la ambición del Betis está la construcción de la ciudad deportiva de Dos Hermanas, cuyas obras deben comenzar muy pronto. "Estamos prácticamente en el proceso final de adjudicación. Hay empresas constructoras de conocido prestigio. Hay una comisión que lo está valorando. Tenemos un compromiso serio con la ciudad deportiva antes de que termine la temporada que empezamos, con idea de que la nueva temporada la puedan empezar los chavales en la ciudad deportiva", agregó el dirigente bético. Y esa exigencia ganadora que emana de Pellegrini también ha quedado ya instalada en la plantilla, la cual tiene hambre de cara a seguir consiguiendo cosas importantes la próxima campaña. "Cuando se piensa en frío ves que la temporada es espectacular, pero la sensación aquí dentro es dar un paso más y el año que viene subir un escalón más. Hay una sensación acá dentro de que lo que se va consiguiendo es bueno y lindo, pero queda ya atrás y hay que pensar en lo que viene y en dar un paso adelante. Y esa sensación es parte del míster, Pellegrini, de tener ambición y de no relajarse y querer un poco más. Eso es lo que nos transmite y nosotros, el grupo, estamos con esa hambre y esas ganas de seguir con la siguiente cosa", manifestó ayer Pezzella en Radio Marca Sevilla. "Pellegrini es una persona que no necesita hablar mucho o gesticular mucho para llevar las cosas al lado que él busca. Te da pocas palabras, pero te da dos indicaciones claras en el campo para hacer lo que él te pide. Es una persona que da libertad a sus jugadores en el día a día, pero a la vez sabes que lo que él te pide va a misa y hay que cumplirlo. Esto se va dando todo de forma natural", agregaba el central argentino sobre el modo de proceder de su entrenador de cara a sacarle el máximo rendimiento a cada futbolista.

Incluso, futbolistas como Joel, que abandonarán el Betis una vez concluya la Liga, indicó ayer en los medios oficiales la importancia que tiene la exigencia en el Betis: "He vivido uno de los mejores años de la historia del club y espero que sea el inicio de algo bonito, que no haya conformismo. Aquí la exigencia hace que el club nunca se relaje. Es lo bonito para crecer. Esa exigencia es importante para los jugadores, luego hay que estar preparado mentalmente, es el club perfecto para crecer como persona y futbolista". De este modo, la bandera de la exigencia queda instalada en un Betis insaciable.