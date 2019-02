Jesé: "En mis piernas tengo músculo, no grasa"

El Betis ha presentado a su último fichaje, el atacante canario Jesé Rodríguez, a quien le han dado la bienvenida el presidente, Ángel Haro, y el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer.

"Es un jugador que no hace falta presentarlo, tiene una gran calidad. Ha militado en grandes equipos, viene con muchas ganas, sabe que tiene una oportunidad de encontrar al mejor Jesé. Ha llegado con humildad, que es el camino del éxito. Va a encontrar un club en una situación muy bonita. Viene con el aval de Quique, que lo conoce", ha indicado Haro, al que ha continuado Serra en la presentación: "Tengo esta ilusión de poder participar en la llegada al RBB de Jesé Rodríguez, estamos muy ilusionados, igual que él. Le hacía ilusión participar en este proyecto del Betis y los dos juntos ayudarse a mejorar las prestaciones que hoy en día tiene la plantilla. No hace falta presentación, lo avalan estos años en un club como el Real Madrid, luego pasó al PSG. Son dos históricos, ahí sólo están permitidos los grandes talentos. No es un paso atrás que esté con nosotros, el Betis está en un proyecto muy hermoso, ascendente en todos los aspectos, se necesita ilusión, compromiso, actitud, cosas que estoy seguro que va a aportar. Dar las gracias a Ginés, desde el primer día aportó su colaboración para que pudiera llegar con nosotros. Estamos felices y tranquilos. que se vuelva a reencontrar consigo mismo, aquí nos va a tener siempre como amigos".

Palabras de Jesé Rodríguez

"Gracias al presidente, a Lorenzo, y a Quique, Estoy muy feliz de estar en un club como el Betis, es un desafío, hay cosas bonitas de aqí al final de temporada. Se me han puesto los pelos de punta en los dos últimos partidos con la afición. Agradecer a los compañeros, desde que entré en el vestuario parece que llevo desde principio de temporada. Vengo con mucha humildad y mucho trabajo".

Copa del Rey

"La primera final, es un partido muy importante, el Valencia está en un buen momento. Hay que estar concentrados en el juego. La decisión es del míster, yo estoy preparado para jugar. Hay equipo para hacer un buen partido. He visto un ambiente increíble, sin esta afición no podemos hacer grandes cosas, es importante para el equipo sentir ese calor. Ellos hacen que este club sea grande, juntos podemos hacer grandes cosas. No me vengo de nada, sería maravilloso llegar a la final, da igual el que te toque, hay que ganar para ser el campeón".".

Posición

"Donde me ponga el míster, estaré encantado. Nos conocemos muy bien, en las cuatro posiciones de arriba me puede poner Va a ser una decisión de él, donde me ponga lo voy a dar todo".

Estado físico

"Físicamente estoy bien, me he entrenado bastante con el PSG. Mucha gente dice que el peso... Tuve una lesión de rodilla que tuve que fortalecer mis piernas, lo que tengo es músculo y no grasa. Sergio (Canales) está como una moto, al final se trata de currar y cuidarse, y de jugar. No me imagino nada, hay que currar, todo lo que pueda ayudar al club y al equipo, con mucho sacrificio van a venir cosas para el club".

Dudas de la gente

"Tengan dudas algunas personas es normal, de compromiso que no dude, lo voy a tener hasta el último día, voy a ayudar al equipo hasta el final"

Futuro

"El fútbol te da y te quita cosas, la vida se trata de aprender de las cosas que uno hace mal y seguir con el fútbol y la vida. Hay que ver primero que el club me quiera, de aquí al final de temporada se verán las cosas. Ojalá que todo salga bien, nos sentaríamos a hablar".