Serra Ferrer y el delantero: "El mercado de invierno no da para tantas cosas"

Durante la presentación de Jesé, Lorenzo Serra Ferrer también ha realizado un balance del mercado invernal, en el que finalmente no llegó un delantero pese a las múltiples gestiones abiertas por el balear.

"No se han dado las circunstancias, los futbolistas que estábamos valorando no superaban lo que teníamos. El mercado de invierno no da para tantas cosas, hay que ir con cuidado. El Betis está en un momento extraordinario, el potencial de la plantilla es amplio y muy bueno. La polivalencia, por ejemplo de Jesé, puede permitir suplir una baja o una combinación que quiera el míster. Esto da mucho juego. Han salido tres futbolistas y han entrado tres. El beticisimo está muy contento y feliz, de eso se trata de alimentar esta ilusión", ha comentado Serra, que ha continuado analizando esta situación: "Estamos en una posición magnífica en las tres competiciones. Traer futbolistas que no tengan el peso que reclama un buen delantero, es mejor ser prudentes y no precipitarnos. Empezamos con tres delanteros, que la temporada pasada funcionaron muy bien, se aproximaron a los 30 goles. Estas rachas tardan en aparecer, pero seguimos pensando que son tres buenos jugadores. Si el mercado en verano nos da esta posibilidad de un futbolista que nos marque la diferencia, lo vamos a hacer".

Además, Serra ha hablado también sobre Emerson, el lateral derecho que se encuentra con Brasil disputando el Sudamericano sub 20. "Su llegada es una cuestión de hablarlo con su agente, el día 11 acaba la competición. Emerson es un futbolista compartido con el Barcelona, viene cedido y el 30 de junio se va a volver a valorar. Cabe la posibilidad de prolongar la cesión dos temporadas más", finalizó.