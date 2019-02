El Betis, una segunda vida para Jesé

El fútbol siempre ofrece una oportunidad para la revancha y a Jesé Rodríguez la misma le ha llegado en el Betis. En el ostracismo en el PSG, con el que se venía entrenando tras su cesión el pasado año al Stoke City, las puertas del equipo verdiblanco se le abrieron el atacante en los últimos días del mercado. La dificultad para hallar puntas de nivel y el conocimiento que Quique Setién, que lo dirigió en Las Palmas, tiene sobre su persona llevaron a que el Betis apostase por su fichaje.

Su rendimiento es una incógnita, incluso para el propio Jesé, que sonreía cuando se lo cuestionaba por el futuro. Él mejor que nadie sabe que el fútbol es presente. "De aquí al final de temporada se verán las cosas, lo primero será que el club me quiera. Que algunas personas tengan dudas es normal, pero del compromiso que no se dude, lo voy a tener hasta el último día, voy a ayudar al equipo hasta el final", indicó el canario sobre esa posibilidad de permanecer en el Betis más allá de junio. Su contrato de cesión no contempla opción de compra alguna, después de que el PSG abonase en 2016 25 millones de euros para llevárselo desde Madrid a París.

"No hace falta presentarlo. Ha militado en grandes equipos, viene con muchas ganas y sabe que tiene una oportunidad de encontrar al mejor Jesé. Ha llegado con humildad, que es el camino del éxito. Va a encontrar un club en una situación muy bonita. Viene con el aval de Quique (Setién), que lo conoce", indicó el presidente, Ángel Haro, en la presentación. "Lo avalan los años en un club como el Real Madrid, luego pasó al PSG. Son dos históricos, ahí sólo están permitidos los grandes talentos. No es un paso atrás que esté con nosotros, el Betis está en un proyecto muy hermoso, ascendente en todos los aspectos. Se necesita ilusión, compromiso, actitud..., cosas que estoy seguro que va a aportar", añadió el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer.

Referentes El ejemplo de Canales lo tiene en la plantilla; el de Rubén Castro en la historia del Betis

Una grave lesión de rodilla frenó la progresión de Jesé en el Real Madrid y aunque en su último año de blanco participó en 28 encuentros de Liga, el canario ya no volvió a ser el mismo. Sus posteriores pasos por PSG, Unión Deportiva Las Palmas y Stoke City, antes del regreso al conjunto parisino, iniciaron su declive, con los añadidos de los problemas extradeportivos. "Físicamente estoy bien, me he entrenado bastante con el PSG. Mucha gente dice que el peso... Con la lesión de rodilla tuve que fortalecer mis piernas, lo que tengo es músculo y no grasa", explicó Jesé cuando se preguntó por su estado físico. " Sergio (Canales) está como una moto, al final se trata de currar y cuidarse, y de jugar", agregó el delantero, que tiene el espejo del cántabro en el vestuario sobre cómo regresar a la élite tras un calvario de lesiones. En verdiblanco, Jesé también puede acudir al modelo de Rubén Castro, otro canario que llegó a Heliópolis casi por la puerta de atrás y que se marchó como el mejor goleador de su historia. "No me imagino nada. Vengo a currar todo lo que pueda para ayudar al club. Con sacrifició llegarán las cosas", expuso Jesé.

Como ocurriese con Rubén en sus días más complicados, Alexis Trujillo, mano derecha de Serra, ya ejerce de guía de su paisano en sus primeros días en la capital hispalense, donde también ha estado acompañado por sus padres y sus dos hermanos. "Desde que entré en el vestuario me han recibido como si llevase desde principios de la temporada", comentó Jesé, que se puso a disposición de Setién para jugar en cualquier puesto del ataque: "Donde me ponga el míster, estaré encantado. Nos conocemos muy bien, en las cuatro posiciones de arriba me puede poner. Va a ser una decisión de él, donde sea lo voy a dar todo".

"El fútbol te da y te quita cosas, como pasa en la vida. Se trata de aprender de las cosas que uno hace mal y seguir hacia delante", reflexionó Jesé, que se toma su etapa en el Betis como un reto para regresar a la élite.