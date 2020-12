La ovación de La Condomina a Joaquín

El capitán del Betis, Joaquín, mostró su agradecimiento al público de La Condomina por los aplausos recibidos cuando fue cambiado por Fekir en la segunda parte. Además, el portuense trató otros aspectos del partido.

Análisis del partido

"Son partidos que no son fáciles. Conocemos este tipo de partidos. El UCAM es un gran equipo, lo ha demostrado y había que salir con exigencia, compromiso y actitud. Aun así hemos sufrido en algunas contras y se han podido poner por delante, pero a raíz de nuestro gol hemos tenido más control del partido y hemos sacado el partido adelante".

Ganar

"Siempre ganar es importantísimo. Eso te da una moral y confianza muy importante. Estamos en un buen momento. Hay que seguir mejorando y salir a los partidos con la exigencia del minuto uno. El domingo tenemos un partido importante ante el Granada y esta es la actitud y el compromiso que tenemos que tener. Para estar ahí arriba tenemos que jugar casa partido con exigencia".

Jugar con público

"Alegría. Adrenalina y sensación bonita. Que te aplaudan y ovacionen es espectacular. Ha sido bonito volver a recibir el cariño de la gente".

Jugada del gol

"No tenía otra opción que jugármela, he visto que el defensa se me ha tirado y he tenido la fortuna de llevármela y dar el pase atrás a Montoya, que le ha dado muy bien".