Además de valorar su longevidad y sus ganas de seguir en el Betis o de referirse a las despedidas de Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién, Joaquín también ha hablado sobre Rubi, el nuevo entrenador verdiblanco, al que ha valorado positivamente en su primera semana de trabajo.

"Llevamos pocos días, uno siempre viene a la expectativa. La gente está contenta, es un entrenador que tiene las ideas claras, su concepto de fútbol. Estamos recibiendo mucha información, en estos días, donde hay mucho trabajo físico. Se nota la ilusión con la que viene, las ganas de trabajar y que no quiere volvernos locos", ha comentado el portuense, que también ha opinado sobre la filosofía del técnico: "No va a renunciar a nada, lo que le gusta es el fútbol hacia delante. Estamos trabajando el control orientado hacia delante, buscar un pase en profundidad. Es un objetivo que está dejando claro. No quiere decir que en otro momento hay que jugar de otra manera. Todos buscamos lo mismo, ganar".

En su entrevista con los medios oficiales, Rubi apuntó que considera necesario dosificar a Joaquín y el portuense también ha expresado su versión sobre esta situación. "Muchas veces quieres estar, sé personalmente que la carga de trabajo para mí no es igual que para un chaval de 20 años. pero no me quiero relajar, sé que después me va a servir. En algunos momentos me viene mejor el descanso que otra cosa. El entrenador y Marcos, que me conoce más, me frenan. Saben que no me voy a quitar nunca, si el cuerpo me lo permite".

Sobre los movimientos en el mercado, Joaquín ha elogiado a Juanmi y también ha valorado el adiós de Pau López. "Es extraordinario, ya lo conocía del Málaga. Ha crecido como futbolista, es inteligente, se mueve entre líneas y tiene gol. Es un jugador de calle, cuco, está pendiente en el área y te sorprende. Te da muchas cosas, siempre hace desmarques. Para los que jugamos por detrás de él es fundamental", ha comentado sobre el malagueño. "Pau fue importante el año pasado, pero esto es el fútbol y el mercado. Él quería seguir disfrutando y han llegado a un acuerdo. Un futbolista que vino gratis y se ha puesto en un precio importante. Hay que darle valor a este tipo de ofertas, puede ser importante para el futuor del club", ha indicado sobre la salida del meta.

Por último, Joaquín también ha mostrado su deseo de volver a Europa con el Betis. "A cualquier futbolista le gustaría tener ese desgaste. Mientras estuvimos en tres competiciones disfruté muchísimo. Profesionalmente, eso es el máximo nivel. Este año vamos a tener más tiempo para trabajar y descansar, pero la idea y lo que quiere un profesional es competir cada tres días. Es lo que te hace subir el caché como profesional y como club. Hay que aspirar siempre a estar entre los mejores, estamos haciendo las cosas muy bien. El equipo sigue mirando y el club mira a Europa, eso tiene que ser de alguna manera, sin crear presión, que no parezca un desastre. Este año no puede pasar. Hay que tener personalidad, hay que estar arriba sí o sí, pero el año es muy largo y es difícil. Hay que ser inteligentes. No crearnos esa carga desde principios de temporada", ha afirmado.