Joaquín: "Por las circunstancias y el momento es el partido más importante de mi carrera"

Junto a Pellegrini ha comparecido en La Cartuja Joaquín, que se ha mostrado ilusionado de cara al encuentro de este sábado ante el Valencia.

¿Ha soñado levantar la Copa?

"Uno siempre sueña cosas bonitas como estar en una final. La madurez y los años y la experiencia me hacen ser prudente y saber que primero hay que jugar la final. Uno siempre sueña con cosas bonitas y yo desde que volví al Betis pienso en eso, en jugar finales y pelear entre los mejores y mañana tenemos una oportunidad bonita. Hay una final y hay que jugarla".

¿Más posibilidades de levantar la Copa?

"La sensación es que nosotros vamos a tener nuestras opciones. Al final, el Valencia es merecedor también de estar en la final y va a jugar su partido. Vamos a jugar como venimos haciéndolo todo el año, con el hándicap de que es una final y hay que ser inteligentes. Este tipo de partidos se declinan por pequeños detalles. Estoy ilusionado, motivado. Hace 17 años que el Betis no juega una final y vamos con la misma ilusión y ganas de hacer un buen papel mañana y darle una alegría a los béticos".

Final para la afición

"Uno intenta ser profesional y enfocar el partido como lo venimos haciendo desde principio de temporada, pero es complicado. Uno vive, siente y ve a su familia… he estado tranquilo hasta que me despedí de mi mujer e hijas y me he puesto como una moto. Tenemos que jugar nuestro partido, con nuestra idea y por eso mañana estamos en una final. Intentar de puerta hacia dentro tener la mente fría y el corazón caliente".

¿Saben los jugadores lo que significa ganar una final?

"Ellos saben de alguna manera lo que significa ganar de alguna manera aquí en Sevilla. Durante los días les hemos enseñado vídeos y han visto cosas. Se lo pueden imaginar, pero vivirlo es otra cosa. De alguna manera uno intenta transmitir eso, que los que van a estar en La Cartuja nos van a arropar hasta el final".

¿Has soñado con el gol del título?

"Los sueños, sueños son. Y he soñado estos días. Y de alguna manera es de lo que más orgulloso estoy, de estar con el Betis en otra final contra un gran rival como el Valencia".

¿Es el partido más importante de su carrera?

"Sí, seguramente, por el momento y las circunstancias. Esto en un moeto de mi carrera deportiva que jugar finales no es fácil. va ser un dia importante que va a macar muchas cosas. disfrutar y aprovechar casa momento".

Ganar la Copa con dos equipos diferentes

"Al final es un privilegio. Estoy orgulloso de jugar y ganar una Copa con el Valencia y de poder jugar otra final con el Betis. Es el trabajo de muchos años, de alguna manera ésa es la idea con la que volví".

¿Se ve titular?

"Lo importante es que salga quien salga el equipo va dar el doscientos por cien y eso nos ha permitido llegar aquí. El equipo siempre ha dado un nivel extraordinario. Es el premio de esta plantilla".

¿Influye este partido en poder colgar las botas?

"No influye en nada el partido de mañana. No he pensado más allá que en el partido de mañana. Independientemente de lo que pase, no va a influir en nada. Intento disfrutar de lo que se nos viene, que es algo muy bonito. Al final, la Copa para nosotros ha sido un amor muy especial. Nos vemos en otra final y la quiero disfrutar al máximo. Sobre mi carrera ya decidiré más adelante".

Primer jugador del Betis que podría ganar dos títulos

"Orgulloso y feliz si se cumple. Es el premio de alguna manera al amor al fútbol, la dedicación y a toda esa gente que he tenido de compañeros y me han sabido apoyar. Lo he intentado aprovechar al máximo. Feliz por ver al Betis en otra final, que para mí es lo más importante".