Pellegrini: "Hay que jugar con la mente fría y el corazón caliente"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa de la final de este sábado, tratando lo siguientes asuntos.

Su primera final en España

"Sería un logro muy importante, uno nota la expectativa en la ciudad y lo ansioso que está el hincha del Betis. Sería un gran logro para el club, el cuerpo técnico, la plantilla. Tenemos que demostrarlo dentro del campo de juego".

¿Le incomoda ser favorito?

"No me incomoda porque no sé por qué es. Somos planteles parecidos desde el punto de vista presupuestario. Si miramos los puntos en la clasificación si es cierto que le llevamos unos puntos de ventaja. Si somos favoritos, fenomenal, si no el equipo va a jugar igual".

Críticas de Bordalás a sus declaraciones

"No he oído lo que ha dicho Bordalás, cada uno dice lo que cree conveniente. Dije en la última conferencia de prensa que el Valencia tiene un estilo físico y fuerte y el árbitro es el que tiene que verlo. No creo que haya más que eso porque es el estilo del Valencia".

El ambiente y que no juegue en contra

"Si nosotros hemos tenido la posibilidad de llegar a esta final ha sido por el concepto futbolístico que no traicionamos. Tenemos que demostrarlo mañana dentro del campo contra un equipo que tiene otro estilo pero también respetable. Hay que jugar con la mente fría y el corazón caliente para intentar lograr ganar la final".

Planteamiento del Valencia y marcajes al hombre

"La verdad que es difícil de saber pero sí sabemos lo que tenemos que hacer nosotros y tenemos que jugar de la forma que nos ha traído hasta aquí. Lo más importante es el desarrollo de nuestro fútbol y que mañana tengamos un buen día".

Sus declaraciones sobre el Valencia y sus acciones antideportivas

"Estaba alabando al Elche, no estaba para nada relacionándola con el Valencia ni con este partido de la final de la Copa".

El rival buscará a Fekir

"No sólo a Fekir. Una condición en las finales es tener la capacidad de controlar las emociones, las tenemos todos y tenemos ansía de jugar pero en los 90 minutos los jugadores tienen que saber controlar las emociones y la sangre caliente. Es importante para poder ganar la final".

Portero para mañana

"Tenemos tres porteros y ya veremos mañana quién juegue".

¿Ganar la Copa sería su mejor recuerdo en España?

"A mí no me gusta comparar etapas porque el año en el Madrid se escapó el título, los 5 años en el Villarreal fueron espectaculares y en el Málaga hicimos grandes logros para un club que no estaba acostumbrado. Ganar una Copa aquí sería espectacular, ojalá lo logremos. La situación es distinta. Cuando tienes ventaja puede pasar y mañana partimos sin ventaja ni especulaciones, son partidos distintos y momentos distintos y queremos ver al equipo con el mismo aplomo que nos ha llevado hasta aquí".Brasil"La verdad que conmigo no se ha comunicado nadie y yo tengo un agente, no sé de dónde viene la noticia pero estoy al 100% feliz y contento de estar en el Betis".