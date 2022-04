Bordalás: "Comentan que el Betis es favorito, pero esto es una final y soy optimista"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara a la final ante el Betis en la que ha tratado los siguientes temas.

La plantilla

"Es un momento importante para cualquier profesional. Es un momento especial también para los jugadores. Los profesionales trabajamos para vivir experiencias de este tipo. Es un momento muy bonito. El equipo está bien, está motivado, con ganas. Todos deseosos de que llegara este momento, de que llegara el partido. Es una bonita final".

Estado de Gabriel Paulista

"Está bien, sus sensaciones son buenas. Él ha estado trabajando al margen del grupo. Ayer hizo cosas ya con el grupo. Tenemos motivos para ser optimistas y creo que estará en el once de la final. Es un jugador importante y con casi toda seguridad va a estar".

Modelo de Bordalás, ¿cuál es la clave?

"En las últimas horas sin haber comenzado el partido están acusándonos de cosas que no son ciertas. No puedo hablar del juego de ningún rival. Nuevamente se falta el respeto a nuestra afición. No tengo nada que decir. El Valencia es el equipo que más faltas recibe del campeonato hasta la fecha. Nos acusan de que somos el equipo que más interrumpimos el juego y no es así. Yo me centro en mi equipo, no en lo que digan los rivales".

Mental

"Somos el equipo más joven de la liga. Les veo tranquilos, les veo bien. No necesitas un plus. Todo estamos esperando está final desde hace semanas. La respuesta del equipo va ser buena. Sabemos que una final siempre va ser complicada y más teniendo en frente al Betis, que es un gran equipo por su temporada, tiene una plantilla increíble, una gran afición y juega casi de local. Podíamos pensar o muchos comentan que es el favorito, pero esto es una final. Somos optimistas de cara al choque de mañana".

¿Betis favorito?

"Le digo a los jugadores que habrá en la Liga partidos mejores que otros, pero la Liga española es de las más competitivas. Se dan resultados inesperados. A partido único puede pasar cualquier cosa. Nosotros siempre con el máximo respeto. Enfrente tendremos a un gran rival".

Sevilla, ciudad talismán para le Valencia

"No me suelo fijar mucho en lo anterior, sino en lo inmediato. El Valencia ha vivido momentos bonitos como el Betis. Esto es otro momento, plantilla distintas y confiamos en que mañana vamos a ver un bonito espectáculo con dos magníficas aficiones. Dos equipos que quieren conseguir el título, seguro que disfrutaremos".

Arbitraje

"Con los arbitrajes no he sido crítico, sino con el VAR. La clave, si la supiera, tenemos ventaja. Los entrenadores tenemos que preparar lo mejor posible un partido de este calado y de este nivel. Hemos tenido menos tiempo del que suele ser habitual cuando se afronta una final y sólo penamos en el partido de mañana".

¿Qué partido visualiza?

"Visualizo un ambiente increíble. Hemos disputado partidos. Si supiéramos el guion… Por eso el fútbol es un deporte que mueve millones de personas. Ojalá lo supiéramos, pero el ambiente va a ser espectacular. Se verá un bonito partido".

Estado de Thierry

"Thierry está bien. Ha disputado una serie de partidos seguidos después de la lesión, pero está bien. El Betis tiene magníficos jugadores y no podría decir a quién quitar. Mi deseo es que estén los mejores. Los jugadores todos quieren estar y los jugadores del Betis no son una excepción. Para disfrutar de una final deben estar los mejores".