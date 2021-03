Miranda, crecimiento en el Betis y en el Europeo sub 21

Juan Miranda no sólo está rindiendo a un buen nivel en el Betis, sino que con la selección española sub 21 en el Europeo está dando también una muy buena imagen, siendo titular indiscutible para Luis de la Fuente.

Miranda comenzó el torneo marcando en el triunfo de España ante Eslovenia (0-3), haciendo el ter gol en una buena combinación para batir por bajo al meta rival, y después cuajó otro buen papel en el empate a cero frente a Italia, con subidas muy peligrosas por el carril izquierdo. Por eso, todo apunta a que el futbolista del cuadro heliopolitano será titular hoy (21:00) en el último partido de la fase de grupos ante la República Checa, una cita en la que España buscará pasar a la siguiente fase.

Y mientras disputa el Europeo y acaba la temporada en LaLiga, surge una incógnita en cuanto al futuro de Miranda la próxima campaña, ya que se encuentra cedido en estos momentos por un Barcelona cuya planificación futura es una incertidumbre, de ahí los pensamientos del joven futbolista.

"La verdad es que estoy muy bien ahora, tanto en la selección como en el Betis. Queda mucha temporada, no sabemos qué pasará de aquí al verano. Sólo queda trabajar y ya se verá. Mi idea es pensar en la selección ahora. En el fútbol nunca se sabe dónde vamos a estar el día de mañana. Estoy cedido aquí, vine para jugar, para madurar y es lo que estoy haciendo. Ya se verá lo que pasa en verano porque no lo sé ni yo", indicó Miranda en el diario Sport. Un futuro incierto para un jugador que crece en el Betis y en la sub 21.