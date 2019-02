Júnior, un contratiempo de presente y ¿futuro?

Aunque el gol de Diego Lainez casi en el último suspiro dejó una sonrisa en el rostro de los béticos, en la expedición del Betis sí había una sensación amarga por la nueva lesión de Júnior. El hispano-dominicano, que apenas hace unos días había reaparecido tras la lesión muscular sufrida ante el Espanyol el pasado 16 de diciembre, volvió a sentir un pinchazo en la misma zona en el duelo ante el Rennes, lo que supone un nuevo contratiempo para el club verdiblanco.

A la espera de conocer el alcance exacto de la dolencia, las sensaciones eran negativas. El jugador, que se marchó entre lágrimas del césped tumbado en la camilla, temía una recaída, lo que le supondría un largo tiempo de baja, justo tras regresar de la lesión anterior, de la que tardó más de lo esperado en recuperarse precisamente para intentar evitar una situación como la de ahora.

La nueva baja de Júnior no sólo será un problema de presente para Quique Setién, que, con Tello también recuperándose de una lesión muscular, no tiene jugadores específicos para el carril izquierdo, sino que también supone un giro en los planes de futuro del propio Júnior y del Betis. El lateral se había marcado el Europeo sub 21 que se disputa este verano como uno de sus retos a corto plazo, pero esta nueva lesión le quita opciones ante otros jugadores que están llamando a la puerta de la misma, como el madridista Reguilón. Para la entidad heliopolitana también puede suponer un cambio con respecto a un posible millonario traspaso en verano. El lateral está en la agenda de grandes clubes europeos, como Manchester City, Real Madrid, Barcelona o Juventus, y esta nueva lesión muscular rebajará de momento su cotización en el mercado.