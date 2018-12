Júnior: "Decidí renovar con el Betis por cosas como las que estoy viviendo"

Júnior es uno de los jugadores de moda en el Betis. Su gol ante la Real Sociedad, el tercero en esta temporada, otorgó un nuevo triunfo del equipo para un jugador que ya suena en la agenda de los grandes clubes europeos después de su tremenda irrupción en la élite. "Decidí renovar con el Betis por cosas como las que estoy viviendo", ha indicado el jugador en los medios oficiales del club, donde ha sido protagonista en el día después de la victoria liguera.

"Mi pensamiento está en el Betis, estoy muy feliz en Sevilla, mi novia está embarazada, estoy cerca de mi familia y de Málaga. Yo estoy muy tranquilo y quiero seguir mucho tiempo aquí", ha asegurado el carrilero izquierdo, que también ha apuntado uno de sus retos para esta temporada: "La selección absoluta la veo muy lejos, inalcanzable ahora mismo. Hay muchos laterales top. Primero quiero recuperar el sitio en la sub 21 e intentar jugar el Europeo. Es un objetivo de esta temporada".

"Cuando decidí renovar era para estar aquí mucho tiempo y era por cosas como éstas que estoy viviendo. El club me decía que confiaba mucho en mí, que las cosas iban a salir bien. Ser el tercero con más minutos reafirma esa política de apostar por los canteranos, eso es muy importante y pocos clubes lo pueden decir", ha señalado Júnior sobre su situación personal. "Quiero vivir en 2018 toda mi vida, a nivel personal y deportivo. Casi todo lo que me podía ocurrir a nivel de fútbol me ha pasado. Estoy muy agradecido al Betis", ha añadido el hispano-dominicano, que también ha repasado otros asuntos.

Fabián

"Todos los años le pasa lo mismo, nunca empieza jugando, pero cuando lo ponen ya va rodado y no lo paran. Su techo no sé dónde está, ahí está ahora jugando Champions y contra los mejores del mundo".

Interés de grandes clubes

"Mi madre siempre me decía que cuando el río suena es que agua lleva. A mis agentes les comento que durante la temporada no quiero saber nada. Hasta que se abra el mercado no se puede hacer nada. No sé si es verdad o mentira lo que se cuenta. Lo mismo el 1 de enero me entero de algo".

Temporada del Betis

"No se puede descartar nada, y menos en el fútbol actual. Estamos vivo en las tres competiciones, Europa que es la que ilusiona al bético se nos está dando muy bien".

Año de confirmación

"Me lo decía mucha gente, José Juan era el primero que me lo decía. El primer año tienes tantas ganas y la gente te perdona ciertas cosas al principio, pero sabía que este año era muy importante. Por eso intento devolver la confianza al míster y al club y así está saliendo".

Loren

"Le he dicho que no se duerma, que marco más goles que él este año. A todos nos gusta marcar, es lo principal. Para mí es algo pasajero, no siempre va a ser así. Mi misión en el campo no es marcar goles, pero muy contento por lograrlos".

Posición

"Me considero lateral, es lo que soy. En el puesto de carrilero no sé si voy a jugar toda la vida. Tenemos muchas obligaciones ofensivas pero también defensivas. Para mí es más fácil jugar de lateral, como carrileros tenemos mucha repercusión ofensiva. No somos extremos ni tenemos el desborde de un extremo".

Estrategia

"Era una jugada ensayada, que no era así pero salió bien y entró. Joaquín debía golpear directamente hacia mí, pero William la peinó y salió redonda. Estaba previsto que yo apareciera allí".