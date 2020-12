El consejero José María Pagola ha expuesto las cuentas del Betis, en las que ha presumido de un Ebitda de 47,7 millones de euros (35 el año anterior), aunque también ha admitido que no ha sido un año positivo. "Nadie dijo que gestionar un club fuera fácil", ha añadido.

"No es un año bueno para nosotros, no son unas cuentas muy buenas, duramente golpeadas por el efecto Covid. Tenemos unos ingresos importantes por abonados y ticketing y es un golpe fuerte. Las plusvalías por ventas de jugadores también se han visto mermadas", ha explicado Pagola, que también ha hecho referencia a la salvedad realizada por los auditores: "Es la primera vez. Obedece al ejercicio fiscal cierra el 30 de junio, con el Covid, hubo varios partidos que se jugaron en fechas posteriores. Por los ingresos asociados a esos partidos hemos utilizamos unos criterios diferentes, hay una diferencia de 7 millones que dan origen a la salvedad. Se han contabilizado 7 millones que deberían contarse en el ejercicio siguiente, pero es una cuestión de ingresos no de pérdidas".

Además, Pagola ha hablado del fondo de maniobra negativo. "En la nota 2 de la memoria se cifra el fondo de maniobra negativo del ejercicio de 102 millones de euros. Es algo común a todos los clubes de fútbol por su operativa, aunque no podemos presumir de fondo de maniobra. Nadie dijo que gestionar un club de fútbol fuera fácil, ponerlo a la altura de su afición fuera fácil, hay que hacer inversiones en jugadores, si se quiere asumir un beneficio hay que sumir un riesgo, es el caso del Betis. El valor de la plantilla cuando llegamos estaba por debajo de los 30 millones, hoy está por encima de los 200 millones de euros y ha llegado a estar en casi los 300. Esas cifras no se consiguen si no es poniendo sobre el terreno de juego poniendo dinero y asumiendo un riesgo. De ahí viene el fondo de maniobra", ha indicado Pagola, que ha reconocido que el club maneja un plan a cinco años: "Tenemos que reducir el fondo de maniobra negativo, no es bueno tenerlo tan elevado. Tenemos un plan de negocio revisado por los auditores. Un plan de negocio a cinco años, un esfuerzo en reducir los gastos, se generarán ingresos por el negocio y plusvalía de jugadores que van a venir de la propia cartera. Se van a mantener los flujos de caja para tender a la deuda y reducirla".

Para defender esas cuentas, Pagola ha apuntado tanto al valor de la plantilla como a las desinversiones que hubo el pasado año. "No se incluyen para disminuir el valor de la deuda a corto plazo los activos que forman los jugadores al coste de adquisición. Además, las desinversiones han sido de 107 millones de euros, la mayor parte de los saldos acreedores son de carácter recurrente y también los ingresos. El Ebitda incluye la plusvalía de jugadores, eso indica a capacidad de atender el servicio de la deuda y que pueda ir disminuyendo. El Ebitda ha sido de 47 millones de euros (35 el año anterior)".

Pagola ha indicado que la deuda neta se cifra en unos 80 millones de euros, un 43% de los ingresos que tuvo la entidad (más de 183 millones). Eso sí, la cifra de negocio para esta temporada se verá reducida en unos 23 millones de euros.