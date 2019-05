Laurent Blanc, otro técnico en la lista del Betis

El Betis quiere despejar en breve la incógnita del banquillo. Tras la despedida de Quique Setién, los dirigentes vienen realizando sondeos en el mercado y uno de esos entrenadores contactados ha sido Laurent Blanc. El francés quiere volver a entrenar ya, después de permanecer sin equipo desde 2016 cuando rescindió con el PSG, y su disposición sería positiva para dirigir al Betis, aunque su caché económico también resultado muy elevado.

"Queremos un entrenador de proyecto, no queremos cambiar cada cierto tiempo, de hecho nos hubiera gustado que Quique (Setién) hubiera terminado sus tres años de contrato. Un técnico que sepa dónde viene y con muchas ganas de trabajar. No nos preocupa que sea muy conocido, sino que sea un entrenador que estemos a gusto con él. Que siga con una filosofía parecida a la que tenemos. Tenemos jugadores de calidad, y no podemos cambiar de sistema de una manera radical. Un sistema parecido, cada entrenador con su seña de identidad, pero un equipo que juegue bien, toque el balón y haga un juego parecido al que tenemos", aseguró Ángel Haro en Onda Cero sobre el perfil que se maneja en el club verdiblanco.

El nombre de Juande Ramos también está presente en la agenda del equipo de Heliópolis

"Hay una lista corta, como solemos decir, pero decidido totalmente no está. La secretaria técnica propone una lista de entrenadores y lo decidimos, vemos los pros y los contras…", añadió el dirigente verdiblanco, que además de Blanc tiene por delante otras alternativas como las de Phillip Cocu, una de las primeras opciones de Serra Ferrer, Claude Puel, Rudi García, Manuel Pellegrini, Julen Lopetegui, Abelardo Fernández y Juande Ramos, opción también presente en Heliópolis.

Como entrenador, Laurent Blanc comenzó su carrera en el Girondins de Burdeos, con el que ganó la Ligue 1, antes de pasar por la selección francesa y el PSG, con el que también se proclamó tres veces campeón del torneo francés, entre otros títulos que acumula en su extenso palmarés.