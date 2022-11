Luiz Henrique, más efervescencia

El Betis, a la vuelta de la competición, afrontará un calendario muy exigente y necesitará la mejor versión de sus futbolistas, entre ellos la de Luiz Henrique.

El extremo brasileño, hasta el momento, ha mostrado más sombras que luces, y alguna acción esporádica de valor, como aquel gol a la Roma, le han hecho ganar algo de crédito ante actuaciones discretísimas y, en muchas ocasiones, bastante desesperantes, dentro del periodo de adaptación que el ex jugador del Fluminense entiende que todavía sigue atravesando, a la espera de elevar su nivel con la confianza que le ha venido demostrando Manuel Pellegrini en lo que va de temporada.

El Betis pagó unos ocho millones de euros al Flu (más otros cinco en variables) por los servicios de este joven futbolista de 21 años que llegó a Heliópolis en verano procedente de un fútbol que no tiene nada que ver con el español, al que entiende que aún se sigue adaptando, pues en el vestuario verdiblanco se ha asentado sin ningún tipo de problema y el preparador chileno siempre le da buenos consejos, le exige y le ayuda para que, poco a poco, vaya creciendo como jugador.

Y es que lo que en principio era una apuesta que venía para ocupar el puesto de Diego Lainez se convirtió en una opción de titularidad indiscutible para el Ingeniero, influyendo también el hecho de que no firmase el Betis un extremo pese al interés mostrado en verano por jugadores algo más contrastados, como Morales, o ya adaptados al fútbol europeo, como Ali Cho. De hecho, de los 12 partidos disputados en Liga por Luiz Henrique, en nueve ocasiones ha sido titular, compartiendo las bandas con su compañero Rodri en muchas ocasiones.

Hasta el momento, el jugador de Petrópolis ha mostrado muchas ganas, pero poca determinación a la hora de regatear y de chutar a portería, siendo el disparo una de las cosas que ha de mejorar. Además, debe aprender a saber atacar los espacios y no siempre recibir al pie, arriesgar más en el uno contra uno cuando tiene posibilidad de hacerlo y no jugar tanto atrás, y evitar desconexiones importantes a nivel defensivo.

Aspectos a pulir para no ser tan irregular, pues incluso en la gira por Sudamérica no ha ofrecido tampoco una buena imagen. Incluso, la aparición de Juan Cruz lo ha eclipsado en cierta medida, demostrando el hispano-argentino ser en estos momentos un futbolista más determinante, más hecho y con más aptitud.

Aun así, Luiz Henrique confía en demostrar cosas importantes en un Betis donde Pellegrini le exige siempre que encare a sus rivales y los deje atrás, confiando el chileno en las cualidades de un futbolista que sigue teniendo a Vinícius Junior como espejo en el que mirarse, pues, tras un primer año donde el madridista recibió muchas críticas a su juego, mejoró hasta ser un pilar fundamental en su equipo.

"Me fijo mucho en Vinícius Jr. porque es un jugador que viniendo muy joven y con mucha humildad es una referencia para seguir trabajando mucho, con esfuerzo, para conseguir lo que me he propuesto", comentó Luiz Henrique en su presentación como nuevo jugador verdiblanco. Así, el ex del Nense, como otros compañeros, confía en dar un paso al frente cuando vuelva a rodar la pelota, plasmando en el campo ese carácter alegre que le caracteriza.