Del mercado a la situación económica del Betis

El presidente del Betis, Ángel Haro, explicó ayer la visión del club en cuanto a lo sucedido en el mercado de fichajes y la situación económica de la entidad, con la vía de la ampliación de capital presente. "Estamos incómodamente satisfechos", comenzó indicando el máximo dirigente, que se centró en primer lugar en explicar la idea de la dirección deportiva y el porqué de la ausencia de plusvalías.

"Estamos satisfechos porque en lo más importante de un club de fútbol, el área deportiva, hemos conseguido el objetivo. Tenemos un buen cuerpo técnico y la plantilla apropiada para el objetivo marcado de pelear por los puestos europeos. Estamos seguro de conseguirlo. Sería nuestro tercer año seguido en Europa. Hemos apostado por la continuidad. Tenemos un gran equipo. La otra idea es la anticipación. El Betis sí ha hecho incorporaciones. Hemos invertido en torno a 20 millones de euros, con mucha anticipación en el mercado. Para conseguirlo hemos traído lo que necesitamos, un central expeditivo pretendido por clubes de Champions, y luego se encontró un joven talento brasileño. Y hemos concretado la compra de un 9. Todos sabemos lo difícil que es el gol y lo caro que resulta. Tenemos delanteros centro de primer nivel. Hay jóvenes como Paul, Édgar y Rodri que van a dar un paso adelante".

No obstante, Haro reconoció fallos de cálculo por parte del Betis en cuanto a esperar plusvalías: "Los ingresos extraordinarios han caído de forma drástica. A menos de diez la temporada pasada y para ésta apenas cinco en cuanto a ventas de jugadores. Pero nuestros accionistas no persiguen dividendos, sino logros deportivos. Tuvimos un error de cálculo, pensamos que el mercado iba a volver a niveles de prepandemia en cuanto a ventas, pero no ha sido así".

"Esperábamos plusvalías que nos hubieran servido para no dar pérdidas. Teníamos unos jugadores pendientes de inscribir. Renovaciones se produjeron y tres nuevos jugadores llegaron. Como consecuencia de dos años sin traspasos, LaLiga nos ajustó nuestro límite. Entra en juego el artículo 100 del control económico. Cuando un club está excedido con respecto al límite se aplica la regla del 1/4. Sólo podrás inscribir un euro si te ahorras cuatro. De forma transitoria con el Covid fue la regla 1/2. A partir de ahora la del 1/4 es la que queda en su totalidad", agregó Haro, que explicó por qué no apostó por las palancas y agradeció a José Miguel López Catalán y a su consejo el esfuerzo realizado para avalar: "Las palancas necesarias eran muy costosas, muy caras. La cuantía era de tal volumen que era hipotecar al club y pasamos al plan C. Éste era aplicar el artículo 92 del control económico. Es una medida de carácter transitorio. Es el compromiso del club de restablecer la condición económica previa durante la temporada. Avalar el 5% del volumen de negocio, era de 6,3 millones de euros, cantidad aportada por los dos principales miembros del consejo. Dar las gracias a López Catalán, que de manera desinteresada trabaja y se implica en el mercado de fichajes. No dudó en poner los seis millones de euros. Hemos actuado como socios mayoritarios, pero no lo somos. Ni pretendemos ser salvadores de nada. Estamos dispuestos a trabajar y a poner dinero de manera desinteresada para llevar a buen puerto este proyecto y también dar las gracias a este consejo por su aportación y esfuerzo, en la medida de lo posible, siempre de forma desinteresada".

Analizando más en profundidad la situación económica del Betis, Haro indicó que ésta "es para estar ocupado, no preocupado. Nuestra tesorería hay que mejorarla. Creo que hay que ser optimista pero nos tenemos que poner un cinturón riguroso en materia económica. La forma de recuperar el dinero es que el Betis cumpla con sus objetivos y aplicando el artículo 92. Queríamos arreglar de forma eficiente esta situación. Podía haber hipotecado al club con alguna palanca, pero por responsabilidad no queríamos hipotecar al club no queremos perder ese dinero. No es esto un éxito, estamos satisfechos pero incómodos porque no se han logrado plusvalías. Y por eso hemos tenido que tener estas herramientas. Somos responsables de no tener esas plusvalías, pero el mercado es el mercado".

Y de cara al futuro, una de las opciones para mejorar la economía bética pasaría por una ampliación de capital, de la cual habló el presidente bético: "Hay que hacer un análisis del mercado y adaptarnos al mismo. No se van a realizar grandes desembolsos en fichajes si no hay grandes ingresos de ventas. Mejorar los ingresos ordinarios es algo que hemos conseguido. La otra vía es equilibrar el déficit y eso puede venir mediante varias acciones: la venta de jugadores, la famosas palancas y habrá que estudiar una posible ampliación de capital pero siempre con un capital atomizado".

"Aquí hemos tenido una reciente. Si hacemos esa ampliación de capital, será de forma que el accionista minoritario no tenga que diluirse. Y en cualquier caso, la ampliación de capital será siempre que los béticos lo aprueben en una junta de accionistas. El dinero que hemos puesto no es para capitalizarlo, sino recuperarlo y cuando haya, si se decide esa vía, una ampliación de capital, iré a la parte que me corresponda", concluyó Haro sobre esa posible ampliación de capital en su visión del mercado y la economía del club de Heliópolis.