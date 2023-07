Turno para Canales

Seguir en el Betis o comenzar una nueva etapa en el Monterrey. Ése es el dilema que gira en torno a la figura de Sergio Canales, pretendido con fuerza por el conjunto mexicano de cara a reforzarse en el recién comenzado Torneo Apertura.

El Monterrey ha incrementado su propuesta. Los números parecen claros (20 millones de euros para el club verdiblanco y cinco netos para el futbolista posiblemente en un contrato de tres temporadas) y todo está, de nuevo, a expensas de lo que decida Canales, que apura sus vacaciones para comenzar, en principio, al trabajo de pretemporada el próximo 18 de julio.

El club mexicano ya no esconde públicamente su deseo de contar con el 10 verdiblanco, que a sus 32 años y con contrato en el Betis hasta 2026 se le ha presentado tal oportunidad. Así, José Antonio Noriega, en un acto público del medio azteca El Norte ha indicado lo siguiente al ser cuestionado por el interés en el santanderino: "Andan bien enterados. Falta parte de la negociación y ése es solamente uno de los nombres. A mí no me gustaría que se estacionara el diálogo en un nombre porque realmente tenemos tres o cuatro negociaciones más abiertas y que van muy bien".

"Te puedo decir que hay nombres igual de importantes. Creo que vamos bien (por Canales), no es fácil, no es sencillo tratar traer jugadores de calidad, pero traeremos calidad", agregó el máximo dirigente de Rayados acerca del interés en Canales. "Evidentemente estamos cada vez más cerca, malo que fuera en sentido contrario, y creo que pronto podemos sumar a alguien, ojalá y sean dos jugadores que puedan llegar a sumarse a lo que ya tenemos", concluyó Noriega entre un salón que contó con hinchas de Monterrey y Tigres, los grandes rivales de la ciudad.

Incluso, algunos jugadores del Monterrey acompañaron a su presidente, como fue el caso de Héctor Moreno, el ex central de la Real Sociedad que coincidió con Canales en el cuadro vasco. Mientras, el Betis, ante tal propuesta, no se cerraría ni mucho en menos en banda y guarda en la agenda algunos nombres importantes por si el cántabro decide salir, como es el caso de Lo Celso. Canales decide.