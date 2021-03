Betis, Fekir y una duda presente

El Betis tuvo ayer una muy buena noticia en la ciudad deportiva, pues Nabil Fekir se reincorporó al grupo y trabajó con normalidad (al menos, en el primer cuarto de hora libre para los medios de comunicación).

Al galo se le pudo ver realizando carrera continua en el precalentamiento y posteriormente participó con sus compañeros en diferentes rondos, por lo que todo apunta, a expensas de ver cuáles son sus sensaciones a lo largo de los próximos días, que puede estar disponible para Manuel Pellegrini de cara al duelo del lunes ante el Alavés. Pero es ahí cuando al preparador chileno se le presenta un dilema importante, ya que el francés llegaría apercibido de sanción al duelo ante los vitorianos (cuatro amarillas) y podría perderse el derbi en Nervión.

El francés deja atrás su lesión muscular sufrida ante el Getafe y es uno más para el chileno

Fekir saltó al campo 2 de entrenamientos de la ciudad deportiva junto al resto del grupo y tras escuchar la habitual charla inicial de Pellegrini empezó a trabajar como uno más. Atrás han quedado ya sus problemas en la parte posterior del muslo derecho sufridos en el encuentro ante el Getafe, del que se tuvo que retirar, pese a que trató de continuar con un fuerte vendaje, y dejar su sitio a Tello.

Esta lesión muscular le impidió a Fekir llegar a tiempo para el partido ante el Cádiz en el Ramón de Carranza, pero su buena evolución y su reaparición de ayer le abren la puerta para llegar al choque ante el Alavés, siempre que Pellegrini lo estime conveniente. "Tanto Nabil como Borja están haciendo su trabajo de recuperación, y a ver su evolución si pueden estar muy justos contra el Alavés pero seguro esperamos tenerlos para el partido contra el Sevilla", comentó el Ingeniero en la rueda de prensa previa al partido ante el conjunto cadista, por lo que ahora se le presenta una duda importante con respecto a la participación del galo ante el cuadro vitoriano. El chileno tendrá que decidir si darle de nuevo la titularidad a Fekir, si mantenerlo en el banquillo dentro de la convocatoria o bien darle descanso para que llegue al derbi en mejor condición física tras estar varios días en el dique seco.

Pellegrini decidirá sobre el momento de Fekir, si es citado y juega o no el lunes o bien espera a Nervión

En este sentido, Pellegrini, si decide que Fekir reapareciese ante el Sevilla, ha demostrado que tiene a todos sus hombres enchufados y que no sería un inconveniente reservar al ex del Lyon, como se vio por ejemplo ante el Cádiz, donde volvió quedar patente la aportación de Lainez en su regreso al once inicial, la continuidad de Aitor Ruibal y posteriormente, la entrada desde el banquillo de Tello, Joaquín, Juanmi y Rodri, que jugaron un papel importante para que los verdiblancos se llevaran los tres puntos.

Por ello, todo queda en manos del actual inquilino del banquillo heliopolitano en cuanto al regreso de Fekir a los terrenos de juego. Bien ante el Alavés o ya ante el Sevilla, rival al que se ha medido en cinco ocasiones, dos con el Lyon en la Liga de Campeones y tres con el conjunto verdiblanco, con un saldo de dos empates y tres derrotas. Fekir y una duda muy presente.