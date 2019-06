No ha querido desvelar demasiado José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, sobre los movimientos que habrá en la plantilla verdiblanca tanto de entradas como de salidas, pero sí se ha mostrado paciente con respecto a la situación de los laterales, una de las posiciones en las que los técnicos vienen trabajando de cara a la próxima temporada.

"Tenemos a Júnior, es nuestro lateral izquierdo titular. Está en el Europeo sub 21, tenemos que reforzar la posición pero no es prioritaria ahora mismo. Cuando la situación se ponga como queremos, cerraremos lo que sea. Tenemos varias alternativas, venga quien venga en el lateral izquierdo habremos mejorado", ha indicado López Catalán en la Cope cuando también se lo ha cuestionado sobre el asunto de Álex Moreno. Además, el vicepresidente también ha dejado claro que será Rubi quien tenga la palabra sobre los laterales derechos: "He defendido mucho a la cantera y a Francis. Si hablaras con equipos que nos preguntan, lo valoran más que los béticos. Tenemos tres laterales derechos, será el entrenador el que los tenga a su disposición y marque la pauta".

Sobre las posibles incorporaciones, López Catalán no ha ofrecido pistas. "Para cada posición trabajamos con tres o cuatro opciones. No podemos dar pistas al mercado, sería malo para el Betis. Hay tantas situaciones que aparecen de salidas como de jugadores ofrecidos. Muy buenos jugadores quieren venir al Betis. Nos gustaría que el delantero estuviera antes del 5 de julio, pero no vamos a tomar una decisión sin estar convencidos. Tenemos que gestionar las ventas como las compras, también las formas de pago. Es un puzle financiero difícil, pero en situaciones peores lo hemos conseguido hacer".

Además, el vicepresidente bético se ha mostrado orgulloso de la participación de Dani Ceballos, Fabián y Júnior en el Europeo sub 21. "Estamos encantados de ver lo que hacen en la selección. Ése es el camino, invertir en cantera. La plantilla que tenemos ahora viene de esas ventas. Yo la Ceballos lo veo con la camiseta del Madrid. Es un jugador que está creciendo y muy bueno. Le desearemos suerte allá donde vaya", ha finalizado.