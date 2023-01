Pellegrini: "Acostumbrarse a ganar es lo que te lleva a ganar títulos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, además de analizar la salida de Álex Moreno, que ya es oficial, ha mostrado su punto de vista sobre el choque ante el Barcelona.

Cómo ver el partido

"Ojalá que sea muy buen partido. Son dos equipos que apuestan por lo creativo. Ojalá que salga un buen partido, pero que ganemos nosotros".

¿Favorito el Barça?

"Venimos de una victoria importante para recuperar puestos de Champions. La Liga es muy estrecha y se pueden definir puestos por un sólo punto. El Barcelona, en cualquier lugar, será favorito, pero no venimos a hacerle un acompañamiento al Barça. Saldremos a ganar desde el minuto uno por la confianza que tenemos en nuestro fútbol".

Importancia de ganar la Supercopa

"En esta profesión uno tiene que intentar acostumbrarse a ganar. Esa costumbre es la que te lleva a conseguir títulos. La Supercopa es una copa especial, permite tener otro título ante equipos tan grandes como el Barcelona, el Madrid y el Valencia".

Sensación de estar en Arabia Saudí

"No había tenido la fortuna de venir a Arabia Saudí, me parece un país interesante ydistinto. Ojalá esto se complemente con un éxito deportivo. Nosotros tenemos una mecánica de juego que no cambiamos dependiendo del rival. Vamos a salir a buscar al Barça en su propio campo. Ojalá que se vea a un buen partido en lo futbolístico".

Rotaciones

"Mañana sabremos el quipo. Las rotaciones dependen de un equipo base. No hay un equipo A ni B. Si el año pasado logramos todo lo que logramos fue por un plantel que rindió muy bien y me dio la posibilidad de hacer alineaciones distintas".