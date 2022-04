Pellegrini: "Hay que ganar la Copa, y si no se gana estar en Europa a través de la Liga"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante Osasuna, lo único que tiene en estos momentos en su cabeza, ya que tiene aparcada la final de Copa para centrarse en la Liga.

Aislarse de la Copa

"Creo que para la final de Copa del Rey, desde el momento en el que logramos jugar la final, van a pasar más de 40 días. No podemos pensar más allá. La mejor manera de llegar a la final es que el equipo esté con un rendimiento alto. Estamos todos concentrados y conscientes de que seguimos en la Liga. La mejor manera de llega bien a la final es intentar de ganar cada partido con rendimientos individuales exigentes".

Mensaje

"La ilusión que se ha generado en los hinchas es importante. Eso va por un lado y por otro, la parte técnica. No creo que a ningún hincha del Betis le gustaría perder contra Osasuna el domingo. Son dos cosas distintas. Ahora jugamos de local, tratar de ganar tres puntos, se topan Barcelona contra Sevilla y se podría recortar distancias, y también está el poder mantenernos en Europa League. Tener un buen rendimiento, ganar la Copa, y si no se gana estar en Europa a través de la Liga".

Renovación de Joaquín

"Yo veo que las renovaciones son importantes, reflejan el reconocimiento del trabajo del equipo. El rendimiento como grupo es excepcional y los rendimientos individuales avalan su contrato. Joaquín, veremos cuando acabe la temporada. Ahora estamos centrados en terminar la campaña con un logro importante".

Acabar bien la temporada

"En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Lo más importante es ganar a Osasuna y después el siguiente. No pienso en el futuro, sólo en el presente. Ojala que el puntaje nos permita lograr competencia europea y nos permita mejorar la temporada pasada. La mejoramos en la Copa del Rey, jugamos la Europa League, que no la jugamos el año pasado, el año pasado hicimos 61 puntos y ojalá tengamos esa ambición para hacer más".

Mundial a mitad de temporada

"Personalmente no me gusta. Suspender el campeonato ahora a mitad de noviembre lo veo complicado. Más de un mes sin competir. Yo habría mantenido la fecha de siempre. Entiendo las condiciones climáticas de Catar, pero mejor entre temporada no cortándola a la mitad".