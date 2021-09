Pellegrini: "No podemos confiarnos por la situación del Getafe, hay que ganar"

El entrenado del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Getafe, un rival del que no se fía pese al mal momento que atraviesa.

Cerrar una semana de tres partidos

"El equipo está bien. Tenemos que tener claro que hay que sumar de tres en tres puntos contra un equipo que viene complicado en la tabla. Hay que hacerlo lo mejor posible. Con pocos entrenamientos, pero con la confianza de estar mentalizados".

Getafe, derrotas seguidas

"En el fútbol pasan esas cosas. A todos nos ha tocado vivirlo o jugar con un equipo de esas características. Eso no nos tiene que confundir. No es un equipo fácil, la diferencia en las derrotas ha sido mínima. Contra el Barcelona hizo un buen partido. Tienen un bue equipo, no podemos confiarnos. Todos los partidos son diferentes, pensamos en cómo ganar al Getafe en casa".

Más del Getafe

"En esas situaciones extremas aumenta la intensidad del equipo. Es un en el rival difícil. Mañana nos toca el Getafe y tenemos que estar concentrados".

Bartra

"Estamos pasando un buen momento en cuanto a la enfermería. Sabaly y Víctor Ruiz son los que tenemos de baja. Todo el resto del plantel está en condiciones de estar citado mañana, dentro de ellos Marc Bartra".

William Carvalho

"No solamente el caso de William Carvalho. Uno como técnico tiene la obligación de exigirle a cada jugador el máximo de lo que puede dar. Cuando uno ve un jugador con ese potencial tiene que ser doblemente rígido. Me alegro mucho por William. Tenemos un plantel comprometido. Ese compromiso se nota en el campo de juego".

Kike Hermoso

"Kike yo creo para mí no fue una sorpresa. Hizo la pretemporada con nosotros. Es un jugador de mucha personalidad. Se entrega mucho dentro de la cancha. Tiene don de mando. Me alego mucho por él, es un jugador más para un plantel que va a estar en tres competiciones. Ahora Kike se quedó en el filial por la reaparición de Germán y la vuelta de Bartra".