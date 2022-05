Pellegrini: "Hemos peleado contra presupuestos más grandes, pero al final se impuso la lógica"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa previa al partido de este martes ante el Valencia en Mestalla, tratando los siguientes temas.

En Valencia, ¿qué partido espera?

"No es la final de Copa, es partido de Liga. No creo que cambie el estilo de ambos equipos. Los dos estilos están definidos, va a ser un partido parejo y a ver si podemos puntuar. No creo que haya mucha diferencia entre ambos con respecto al juego".

La derrota ante el Barça

"El equipo está bien. Hemos hecho una buena temporada, tanto en juego como en logros. Pelear por Europa, muchas jornadas en tercer lugar, más jugar Europa League, finalista y campeón de Copa... El equipo ha hecho una buena temporada en cuanto a juego y resultados. Teníamos la aspiración de jugar la Champions, pero en estos dos partidos en casa ante Elche y Barça merecimos mejor resultado, pero no los tuvimos y eso hizo alejarnos de esas primeras posiciones".

Tres partidos

"Los objetivos siguen, queremos intentar superar lo de la temporada anterior. Tratar de sumar más puntos y terminar la temporada ganando, con buenos resultados. Quedan 9 puntos y queremos disputarlos, algo estaremos haciendo mal para que no hayamos sumado puntos".

¿Rabia por o jugar la Champions?

"Por un lado, rabia y frustración por el tiempo que peleamos ahí, pero por otro lado las cosas vuelvan a la normalidad ante equipos con más presupuestos que nosotros. Tanto Barça, Real Madrid, Atlético y Sevilla son presupuestos más grandes y es un mérito pelear hasta el final, pero al final se impuso una lógica".

Orgulloso del Betis

"Son dos temporadas y estoy contento y satisfecho, orgulloso del trabajo hecho y la respuesta de los jugadores en el campo. Se ha logrado una comunión con la afición inmensa. El hincha del Betis está contento de ganar y de ver cómo juega el equipo. Le dimos el logro de volver a Plaza Nueva y ganar la Copa. Hicimos una buena Liga y una Liga Europa en la que nos eliminó el finalista en el minuto 120. Contento y orgulloso y ojalá nos mantengamos así en el tiempo".

Críticas a Bordalás

"En el futbol debe haber rivalidad. Los derbis, las pasiones deben estar enfocadas sólo en el campo de juego. Todo lo que es extra futbolístico me parece muy lamentable para todo el mundo. Todo lo demás rechazo total".

Nota a la temporada

"Ya la califiqué. Repetimos en Europa, ganamos la Copa, jugamos tres competiciones… Son muchas las cosas positivas. Y cosas también que tenemos que intentar mejorar. No quiero mezclar la ilusión ni la frustración con la realidad. El mayor mérito del plantel ha sido substraerse de la realidad económica con respecto a otras instituciones y pelear en el campo".