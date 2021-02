"Es un partido de seis puntos". Así de contundente resumió ayer Manuel Pellegrini la trascendencia de la visita del Betis al Villarreal, un rival que será directo en la pelea por Europa si los heliopolitanos consiguen derrotarlo en La Cerámica. Necesita el cuadro verdiblanco ese golpe de autoridad ante un equipo de la zona alta de la clasificación, un debe que acumula en la temporada y que ahora le permitiría encarar con optimismo la recta final del campeonato.

"Hemos hecho muy buenas actuaciones contra los grandes, hemos jugado de igual a igual, algo que para mí es fundamental. Se ha juntado todo, la falta de suerte, la falta de fortuna con decisiones arbitrales sobre todo al principio de la temporada, errores individuales... Si evaluamos al equipo, siempre ha tenido un avance en cuanto a lo realizado, estuvimos cerca de ganar al Barcelona. Hay que tener la constancia y la concentración, hay que ganar a todos los equipos de nuestro nivel y luego tratar de hacerlo a instituciones superiores en cuanto a presupuesto y plantilla", indicó Pellegrini, pese a que los datos señalan esa dificultad que está teniendo el Betis ante rivales de enjundia.

El equipo heliopolitano sólo ha obtenido tres puntos sobre 30 posibles ante los nueve primeros de la tabla. Tres empates –ante Sevilla, Villarreal y Real Sociedad– y siete derrotas –ante Atlético, Real Madrid, Barcelona (2), Real Sociedad, Granada y Levante– han acumulado los de Pellegrini hasta el momento en la temporada, una circunstancia que contrasta con sus buenos números ante rivales inferiores.

"Es un partido de seis puntos, es un rival que está por encima nuestro, el hecho de ganar nos dejaría a tres, y perder a nueve. Es un partido muy importante, pero no es el único. Podemos ganar pero si no mantenemos un rendimiento después no podremos aspirar a Europa. Estamos concienciados de que quedan 16 partidos, 48 puntos, y preparamos cada uno como si fuera el último. Los duelos ante equipos que están alrededor nuestro alcanzan mayor importancia porque tenemos que descontar puntos", señaló Pellegrini, consciente de esa realidad numérica de su equipo.

También el Betis ha mejorado sus prestaciones y, pese a las dos últimos malos resultados –eliminación copera ante el Athletic y derrota con el Barcelona–, los verdiblancos son ahora un equipo más fiable. "Estamos teniendo más equilibrio entre un trabajo de equipo en lo ofensivo y defensivo. Son más semanas de trabajo y la misión que tenemos es mantener ese rendimiento y seguir mejorando en otros aspectos para sacar más resultados", apuntó el técnico chileno, que confía en la batuta de Canales para seguir escalando en la tabla: "Sergio juega de Sergio Canales. Le da igual por izquierda que al lado del mediocentro... Tiene características de conductor, de buscar el balón y de ir al espacio. Es inteligente, ordenado y con una gran capacidad técnica. Donde juegue lo hace bien".

Pellegrini también se detuvo en analizar al Villarreal, el equipo que lo trajo a Europa y al que considera distinto al Betis. "Comparar instituciones es difícil. Al Villarreal por ser de un lugar más chico le gustaría tener la popularidad del Betis, y al Betis tener la parte económica ordenada y seguir creciendo año tras año. No ha podido tener esa estabilidad. Como institución al Villarreal sólo puede alabarlo. Es dirigida por Fernando Roig desde hace muchos años, y es de los mejores en cuanto a profesionalismo, roles muy definidos y exigentes", aseguró el técnico bético, que también tuvo elogios para su homólogo, Unai Emery: "Lo conozco, lo compartimos en España y también en Inglaterra, fuimos rivales. Su carrera lo indica, ha tenido logros importantes, le ha dado una características a sus equipos. El Villarreal apostó por un técnico ganador".