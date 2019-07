Betis, el perfil del nuevo guardián

El Betis anda ya a la búsqueda y captura de un portero que pueda competir con Joel Robles. Pese a que Carlos Marín y Dani Rebollo trabajan a las órdenes de Rubi en Montecastillo, la dirección deportiva verdiblanca trabaja en busca de un nuevo guardián.

En este sentido, el perfil que gusta en Heliópolis sería el de un portero joven con proyección, que pueda revalorizarse de cara a un futuro, pero las opciones que ofrece el mercado en este apartado no son demasiadas, de ahí que también el club verdiblanco estudie la situación de porteros más curtidos. Dos posibilidades por la que apostar, bien un portero que como mínimo tenga el nivel de Pau para competir con Joel Robles de tú a tú o un cancerbero joven que esté en crecimiento y que también le ponga las cosas difíciles al meta de Getafe.

Así, son muchos los ofrecimientos que están recibiendo tanto Alexis Trujillo como José Miguel López Catalán de cara a firmar un guardameta, aunque son dos los que más gustan dentro de la amplia lista de candidatos. Sobre todo, Antonio Sivera, recientemente campeón del Europeo sub 21, junto a Júnior, con España; y Fernando Pacheco, los dos porteros que actualmente tiene en plantilla el Alavés. El primero de ellos tiene contrato con el Alavés hasta 2021, después de ser vendido, en el verano de 2017, por el Valencia al cuadro vitoriano por 2 millones de euros, pero el club de Mestalla posee una opción de recompra durante los cuatro años de contrato por una cantidad que irá en aumento año a año y que en la última temporada rondaría los cinco millones de euros.

En el caso de Pacheco, el meta renovó recientemente hasta 2023 y tiene una cláusula de rescisión de 40 millones, aunque su valor en el mercado es de 15 millones y los verdiblancos juegan con la baza del interés vitoriano de Brasanac e Inui en el caso de lanzarse por el portero formado en la cantera del Real Madrid.

"No voy a especular respecto a algo que no ha sucedido. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para presentarnos un interés respecto a Pacheco. Por lo tanto no voy a entrar a valorarlo", manifestó ayer Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, al ser cuestionado por la situación de la portería en la rueda de prensa de presentación de su último fichaje, Luis Rioja.

"La intención del Alavés es no vender, pero también es obvio que si recibimos una oferta que se ajuste al precio de mercado y nos permita seguir creciendo desde el punto de vista deportivo y económico lo tendremos presente. Pero no se dan ninguna de estas circunstancias", añadió Sergio Fernández, que volvió a dejar clara la postura alavesista sobre la posible salida de Pacheco o Sivera: "No hemos recibido ningún interés ni ninguna oferta concreta por ningún portero para que valoremos otras alternativas. No tenemos constancia real sobre el interés en Pacheco o Sivera".

Aunque el interés no se haya traducido en oferta, tanto Sivera, especialmente, como Pacheco están en la agenda de un Betis que busca a un nuevo guardián.